Το «ευχαριστώ» του Πούτιν στον Ερντογάν - Τα είπαν τηλεφωνικά για το Ουκρανικό

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Αλάσκας και οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, ιδίως οι εμπορικές.

Ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία και η Τουρκία αγωνίζεται ειλικρινά για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης από την αρχή του πολέμου. Εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης με τη συμμετοχή όλων των μερών.

Ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε επίσης τη διαδικασία της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για τη φιλοξενία των ειρηνευτικών συνομιλιών από την Τουρκία και για τις προσπάθειές του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Ερντογάν και Πούτιν συμφώνησαν ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν τον διάλογο.

