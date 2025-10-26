Προάγγελος του big deal με την Κίνα το ταξίδι Τραμπ στη Μαλαισία - Τι συμφώνησε, τι προσδοκά

Το «χαλί» για την πολυαναμενόμενη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να «έστρωσε» η συμφωνία που υπογράφηκε την Κυριακή (26/10) ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Μαλαισία, την οποία πολλοί θεωρούν προάγγελο όσων αναμένεται να ακολουθήσουν.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ, οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο με τη Μαλαισία, σύμφωνα με το CNNi.

«Έχουμε σχεδιάσει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συμφωνία για αμοιβαίο εμπόριο» δήλωσε ο Γκριρ στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, προσθέτοντας ότι η Μαλαισία θα προχωρήσει σε τροποποίηση των δασμολογικών συντελεστών και άλλων «εμποδίων», όπως τα χαρακτήρισε.

Εμπορικές συμφωνίες και πρόσβαση σε ορυκτά

Ποια είναι αυτή η συμφωνία; Η Καμπότζη και η Μαλαισία υπέγραψαν αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που περιλαμβάνουν πρόσβαση σε κρίσιμες σπάνιες γαίες.

Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, και οι δύο χώρες θα ανοίξουν τις αγορές τους σε αμερικανικές επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά, με την Καμπότζη να διευρύνει επίσης τις ευκαιρίες στην ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Παράλληλα, η Καμπότζη εγγυάται τη δίκαιη μεταχείριση για τους Αμερικανούς επενδυτές, την προστασία του ψηφιακού εμπορίου και ισχυρά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στη διμερή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Άνουαρ Ιμπραήμ, ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ χαρακτήρισε τα κρίσιμα ορυκτά ως ζωτικής σημασίας για τους παγκόσμιους τομείς της μεταποίησης και της τεχνολογίας.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η κατοχή αυτών των σπάνιων γαιών είναι σημαντική για την παραγωγή μας, την τεχνολογία μας και την οικονομία μας, και είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε ως πρόθυμοι εταίροι για να διασφαλίσουμε ομαλές και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας και την ασφάλεια των οικονομιών μας» δήλωσε ο Γκριρ.

«Ουσιαστικό πλαίσιο» με την Κίνα για την αποτροπή δασμών

Η πρόοδος στις συνομιλίες με τις ασιατικές αυτές χώρες, έρχεται λίγο πριν το κρίσιμο τετ α τετ Τραμπ και Σι, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να υποδεικνύει ότι το ενδεχόμενο κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου στην Κίνα «έχει αποκλειστεί».

«Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τους δύο ηγέτες που θα συναντηθούν την επόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με το οποίο (η επιβολή) δασμών θα αποφευχθεί» δήλωσε ο Μπέσεντ μιλώντας στο ABC .

Νωρίτερα, ο Κινέζος Εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε μία «προκαταρκτική συναίνεση» για τις εμπορικές σχέσεις.

Ο Μπέσεντ είπε ότι το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στον Τραμπ και τον Σι «να έχουν μια πολύ παραγωγική συνάντηση», προσθέτοντας πως εκτιμά «ότι θα είναι φανταστική για τους πολίτες των ΗΠΑ, για τους αγρότες των ΗΠΑ και για τη χώρα μας γενικότερα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την προσεχή Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Οι βασικοί πυλώνες μίας πιθανής συμφωνίας

Καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, οι βασικοί πυλώνες που αποτελούν «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις είναι οι εξής:

Φαιντανύλη

Ο κορυφαίος εμπορικός αξιωματούχος της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ, που εμπλέκεται στις συνομιλίες, έκανε γνωστό ότι οι δύο χώρες φτάσει σε ένα επίπεδο συναίνεσης σχετικά με τις προσπάθειες καταπολέμησης της παραγωγής φαιντανύλης, μιας ουσίας που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η κύρια αιτία θανάτου για τους ανήλικους Αμερικανούς. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν ή να μειώσουν τους δασμούς ύψους 20% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο για να σταματήσει την εξαγωγή χημικών προδρόμων της ουσίας αυτής.

Σόγια

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ αναφέρει ότι η Κίνα θα πραγματοποιήσει «σημαντικές» αγορές αμερικανικής σόγιας. Οι καλλιεργητές σόγιας σε πολιτείες όπως το Ιλινόις, η Αϊόβα, η Μινεσότα και η Ιντιάνα έχουν αρχίσει τη συγκομιδή αυτό το φθινόπωρο χωρίς παραγγελίες από την Κίνα, η οποία κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικής σόγιας (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σπάνιες γαίες

Το πλαίσιο, στο οποίο φαίνεται να συμφώνησαν οι διαπραγματευτές των δύο χωρών, θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, περιορισμοί που απειλούν να μειώσουν την πρόσβαση των ΗΠΑ στα υλικά που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικό εξοπλισμό, smartphones, τηλεοράσεις και μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα.

TikTok

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να οριστικοποιήσουν επίσης τη συμφωνία μεταβίβασης της κυριότητας του TikTok, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να απαγορευτεί στις 20 Ιανουαρίου, αλλά έλαβε πολλαπλές παρατάσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι μια αμερικανική ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Λάρι Έλισον της Oracle θα διαχειριζόταν τον αλγόριθμο της εφαρμογής, επιτρέποντάς της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ.

