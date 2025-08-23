Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τουρκία: Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

«Η ευαισθησία που επιδείξατε προς τα ορφανά παιδιά στην Ουκρανία είναι μια πρωτοβουλία που εμπνέει ελπίδα» αναφέρει η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

Η σύζυγος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ, έστειλε επιστολή στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία που έχει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Στην επιστολή της η Εμινέ Ερντογάν χαιρετά τη Μελάνια Τραμπ «με ειλικρινή αγάπη και σεβασμό» και αναφέρει ότι η ειλικρινής συνομιλία και η ευγενική φιλοξενία της κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει από τότε έξι χρόνια, παραμένουν ζωντανές στη μνήμη της.

Η Εμινέ Ερντογάν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαν οι δύο τους και του περιπάτου τους στον κήπο, της έδωσαν την αίσθηση ότι η Μελάνια διαθέτει ευαισθησία για τα τρέχοντα ζητήματα και ότι αυτή η ευαισθησία αντανακλάται και στην επιστολή που έγραψε πρόσφατα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας.

Η Εμινέ Ερντογάν θεωρεί ότι τα όσα έγραψε η Τραμπ στην εν λόγω επιστολή εκφράζουν τα κοινά συναισθήματα της ανθρωπότητας και δηλώνει πως εκτιμά αυτή την πολύτιμη στάση, λέγοντας ότι «η ευαισθησία που επιδείξατε προς τα ορφανά παιδιά στην Ουκρανία είναι μια πρωτοβουλία που εμπνέει ελπίδα στις καρδιές».

Στη συνέχεια της επιστολής της η Εμινέ Ερντογάν επισημαίνει ότι τα παιδιά της Ουκρανίας δεν είναι τα μόνα των οποίων το γέλιο έχει σβήσει, κάνοντας αναφορά στα παιδιά της Παλαιστίνης που «δικαιούνται την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία, το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον».

Ζητά δε από την Μελάνια Τραμπ να στείλει μια επιστολή στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιάμιν Νετανιάχου «με την ισχυρή έκκλησή σας για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα».

«Σε αυτές τις μέρες που ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μία έκκληση εκ μέρους σας για τη Γάζα θα αποτελέσει την εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης προς τον λαό της Παλαιστίνης» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η σύζυγος του Τούρκου προέδρου.

