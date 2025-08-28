Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 παιδιά - Δείτε βίντεο με μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της πόλης

Δεκάδες οι τραυματίες από το σφυροκόπημα με drones και πυραύλους - «Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», κατήγγειλε ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας. Πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται.

Η στιγμή μεγάλης έκρηξης στο κέντρο της πόλης:

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

