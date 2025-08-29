Έρευνα BofA: Οι «job hoppers» πατούν φρένο καθώς η αγορά ψύχεται

Η τάση των εργαζομένων να αλλάζουν συχνά εργασία αναζητώντας καλύτερες απολαβές και ευκαιρίες δείχνει να χάνει δυναμική, σύμφωνα με έρευνα της BofA Global Research.

Με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν μείωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι μετακινήσεις από δουλειά σε δουλειά (job-to-job, J2J) φαίνεται να επιβραδύνονται.

Παρότι ο ρυθμός αλλαγής εργασίας έχει αυξηθεί ελαφρώς από τις αρχές του έτους, τα στοιχεία της Bank of America δείχνουν ότι τον Ιούλιο η εκτιμώμενη συχνότητα J2J βρέθηκε μόλις 2% υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο του 2019, έχοντας υποχωρήσει αισθητά από το ανώτατο σημείο του 2022 που ξεπερνούσε το 26%.

Παράλληλα, οι μισθολογικές αυξήσεις για όσους αλλάζουν εργασία δεν είναι πια τόσο γενναιόδωρες.

Οι αυξήσεις για job hoppers μετριάστηκαν περίπου στο 7% τον Ιούλιο, περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2019. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι όσοι αμείβονται σε μηνιαία βάση κατέγραψαν κάμψη, με μείωση 0,09% τον Ιούλιο σε σύγκριση με πέρυσι. Κλάδοι όπως τα χρηματοοικονομικά και οι τηλεπικοινωνίες, όπου συναντάται συχνότερα αυτό το καθεστώς πληρωμής, φαίνεται να περιορίζουν τις αλλαγές προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, αν και ο ρυθμός J2J μετριάζεται, τα στοιχεία καταθέσεων της Bank of America δείχνουν ότι το ποσοστό «διακοπής μισθοδοσίας» (pay disruption rate) αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, μετά από μια περίοδο συνεχούς επιβράδυνσης στη διάρκεια του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προοπτικές στην αγορά εργασίας παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες για τους νεότερους εργαζόμενους.

Η ένταση στο παγκόσμιο εμπόριο ενισχύει την οικονομική αβεβαιότητα, ενώ η ταχεία υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένους κλάδους ενδέχεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

Πηγή: cnn.gr