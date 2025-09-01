Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν μετά τα 6 Ρίχτερ: Εκατόμβες νεκρών, μάχη στα συντρίμμια (βίντεο)

Τουλάχιστον 622 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 1500 τραυματίστηκαν από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός χτύπησε ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά, και σωστικά συνεργεία αναζητούν τις τελευταίες ώρες επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών

Το υπουργείο Υγείας του Αφγανιστάν διευκρινίζει πως μένουν να συγκεντρωθούν δεδομένα από άλλους τομείς στην περιοχή, όπου υπάρχουν πολλές απομακρυσμένες κοινότητες και ιστορικό καταστροφικών σεισμών και πλημμυρών, για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για το μέγεθος της τραγωδίας.

🔵 #Terremoto Forte scossa di magnitudo 6.0 nell'#Afghanistan orientale, vicino al confine con il Pakistan. Almeno 9 morti e 25 feriti a Nangarhar, ma l'alto numero di edifici fatiscenti nella zona fa temere che il numero delle vittime sia molto più alto pic.twitter.com/zolclIp9S2 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 1, 2025

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025



Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Κύπρου) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

