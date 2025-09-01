Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν μετά τα 6 Ρίχτερ: Εκατόμβες νεκρών, μάχη στα συντρίμμια (βίντεο)

Για τουλάχιστον χίλιους τραυματίες κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν - Ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί

Τουλάχιστον 622 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 1500 τραυματίστηκαν από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός χτύπησε ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά, και σωστικά συνεργεία αναζητούν τις τελευταίες ώρες επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών

Το υπουργείο Υγείας του Αφγανιστάν διευκρινίζει πως μένουν να συγκεντρωθούν δεδομένα από άλλους τομείς στην περιοχή, όπου υπάρχουν πολλές απομακρυσμένες κοινότητες και ιστορικό καταστροφικών σεισμών και πλημμυρών, για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα για το μέγεθος της τραγωδίας.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.


Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Κύπρου) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Πηγή: protothema.gr

