Εκατόμβη νεκρών στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ: Ξεπέρασαν τους 800

Η κυβέρνηση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αναθεώρησε τον τραγικό απολογισμό από τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην επαρχία Κουνάρ, το βράδυ της Κυριακής, 31/08. Περισσότεροι από 800 άνθρωποι είναι νεκροί ενώ σε πάνω από 2.800 υπολογίζονται οι τραυματίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου, ολόκληρα χωριά έχουν μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια.

Στα πρώτα πλάνα που έρχονται από την επαρχία Νανγκαχάρ, γειτονική της επαρχίας Κουνάρ, εμφανίζονται άνθρωποι σε κατάσταση απελπισίας να σκάβουν με μανία με τα γυμνά τους χέρια για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

Τραυματίες που έχουν διασωθεί μεταφέρονται με φορεία από κατεστραμμένα κτίρια για να διακομιστούν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία της χώρας.

Η επαρχία Κουνάρ βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Τζαλαλαμπάντ, όπου υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη των τραυματιών.

Διεθνείς ομάδες παρέχουν βοήθεια στους σεισμόπλητκους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο ΟΗΕ αναφέρουν ότι ομάδες τους βρίσκονται επί τόπου και παρέχουν επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη που σώζει ζωές" και υποστήριξη μετά τον καταστροφικό σεισμό.

"Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, τραυματίζοντας πολλούς άλλους", αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μίλησε για την "τέλεια καταιγίδα" που έχει χτυπήσει το Αφγανιστάν και που θα "επιτείνει τη δυστυχία" σε μια χώρα που ήδη υποφέρει από "πολλαπλές κρίσεις".

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Φίλιπο Γκράντι δήλωσε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι "τραγική" και πρόσθεσε ότι "έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες μέχρι στιγμής, αλλά ήδη, υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν και πολλούς άλλους που έμειναν άστεγοι", είπε. Και σημείωσε ότι "είναι μια χώρα που ήδη υποφέρει από πολλαπλές κρίσεις" και ότι το Αφγανιστάν υποφέρει από "μεγάλη ξηρασία", ενώ το Ιράν έχει "στείλει πίσω σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους" και το Πακιστάν "απειλεί να κάνει το ίδιο".

"Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινητοποιηθούν πόροι λόγω των Ταλιμπάν. Επομένως, είναι μια τέλεια καταιγίδα", πρόσθεσε. "Και αυτός ο σεισμός, που πιθανότατα ήταν αρκετά καταστροφικός, θα επιτείνει τη δυστυχία".

Τέλος, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, έκανε έκκληση σε "όλους όσοι μπορούν να βοηθήσουν, να το πράξουν άμεσα".

As reports of deaths and injuries from the #earthquake in eastern region of #Afghanistan continue to emerge, @WHOAfghanistan teams are on the ground in hospitals and health facilities, supporting the treatment of the wounded and assessing urgent health needs.

We are actively… pic.twitter.com/ylplNzcN27 — WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) September 1, 2025

Ο φονικότερος σεισμός, μέχρι σήμερα, χτύπησε το Αφγανιστάν το 2023

Το 2023, ένας άλλος φονικός σεισμός είχε συγκλονίσει το Αφγανιστάν και παραμένει, μέχρι σήμερα, η πιο φονική φυσική καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα. Στις 7 Οκτωβρίου 2023, σεισμός 6,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ με επίκεντρο στην επαρχία Χεράτ, που είχε ακολουθηθεί από δεκάδες ισχυρούς μετασεισμούς, είχε προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν. Ο ΟΗΕ ωστόσο, είχε δώσει έναν αισθητά διαφορετικό απολογισμό κάνοντας λόγο για 1.500 νεκρούς.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

thetoc.gr