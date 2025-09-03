Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Κογκρέσο χιλιάδες έγγραφα για την υπόθεση Έπστιν

Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Τρίτη το βράδυ από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού περιήλθαν στην κατοχή της μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, φύρδην-μίγδην, μέσω διαδικτύου, καταγράφεται καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την υπόθεση του πλούσιου, εξαιρετικά δικτυωμένου νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Καθώς, έπειτα από μήνες υποσχέσεων στους οπαδούς του για εκκωφαντικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα πυρά να στρέφονται στην κυβέρνησή του και στον ίδιο, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι δεν βρέθηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού της έρευνας ή την έναρξη νέας.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες να βάλει τέλος στην πολεμική, στρεφόμενος εναντίον ακόμη και μέρους της βάσης του.

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τοντ Μπλαντς, πλέον κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέκρινε στα τέλη Ιουλίου τη φυλακισμένη συνεργό, άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Έπστιν, τη Γκιλέιν Μάξγουελ. Απομαγνητοφωνήσεις όσων διαμείφθηκαν δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο θάνατος -οφειλόταν σε αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές- του Τζέφρι Έπστιν τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας: πολλοί θεωρούν πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν αποκαλύψεις για προβεβλημένες προσωπικότητες.

