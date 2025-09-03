Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Η Ρωσία λέει ότι θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει να κατασκευαστούν 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερεις και η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, πρόσθεσε ο Λίκατσεφ.

Η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, σημείωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom), σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση σήμερα έπειτα από συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ λειτουργούν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Η Κίνα ωστόσο επιδίδεται σε αγώνα ταχύτητας για την κατασκευή δεκάδων αντιδραστήρων και τον Απρίλιο του 2024 διέθετε 53,2 GW λειτουργικής ισχύος πυρηνικών αντιδραστήρων, σύμφωνα με την Αρχή Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

 «Η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Έχει οριστεί ο στόχος να προλάβει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ πάνω από 100 γιγαβάτ», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λίκατσεφ.

Σε ερώτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου, αν η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα στον στόχο αυτό, ο Λίκατσεφ απάντησε: «Βεβαίως. Θα βοηθήσουμε. Ήδη βοηθάμε».

Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει να κατασκευαστούν 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερεις και η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, πρόσθεσε ο Λίκατσεφ.

Ως αποτέλεσμα η Κίνα θα χρειαστεί να αναπτύξει μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων κλειστού κύκλου καυσίμου με βάση τη ρωσική τεχνολογία, κατέληξε ο επικεφαλής της Rosatom.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΠΟΥΤΙΝΠΥΡΗΝΙΚΑΚΙΝΑΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ ΤΖΙΠΙΝΓΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited