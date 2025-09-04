Έτοιμη να κλείσει συνολική συμφωνία για τη Γάζα λέει ότι είναι η Χαμάς - «Παραμύθι» απαντά ο Νετανιάχου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ακολούθησε την απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφεθούν ελεύθεροι οι περίπου είκοσι όμηροι που πιστεύεται πως παραμένουν στη ζωή στον θύλακο.

Η Χαμάς θύμισε χθες Τετάρτη πως είναι διατεθειμένη να κλείσει συνολική συμφωνία για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε αμέσως την ανακοίνωση της Χαμάς. «Δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα παραμύθι της Χαμάς που δεν περιέχει τίποτε νέο», έκρινε.

Ο κ. Νετανιάχου επαναβεβαίωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακος, το Ισραήλ αποκτήσει πλήρη έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και αναλάβει τη διακυβέρνηση «εναλλακτική» πολιτική κυβέρνηση που δεν θα αποτελείται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο η Χαμάς ανακοίνωνε πως αποδέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή 10 ομήρων στη ζωή και σορών θανόντων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατούμενων.

