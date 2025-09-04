Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ξεκίνησε τη διαδικασία διαδοχής του

Μετά από μία ταραχώδη περίοδο με «στασιαστές» μοναχούς και μεγάλη ένταση στο εσωτερικό της Ιεράς Μονής Αικατερινής Σινά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί την διαδικασία διαδοχής του.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως επακόλουθο του «αδειάσματος» από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος χθες τόσο με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο όσο και με ανακοίνωση του Πατριαρχείου ζητούσε την «απολογία» του Δαμιανού.

Βολές κατά του Πατριάρχη

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στην επιστολή βάλλει κατά του Πατριάρχη αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Χαίρομαι όμως γι αυτό το έγγραφο γιατί επιτέλους αποκαλύπτεται ο ρόλος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην εκδήλωση του εκκλησιαστικού πραξικοπήματος -άλλωστε κατέχει την σχετική τεχνογνωσία- αλλά κυρίως στην εμβάθυνση της διχόνοιας εντός της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας. Όμως το πλέον ενδιαφέρον είναι ο χρόνος που εστάλη αυτό το έγγραφο. Εστάλη μόνο όταν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έμαθε ότι σήμερα θα ανακοίνωνα την απόφασή μου για την έξοδο από την κρίση που μαστίζει την Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα και ότι αυτή η απόφασή μου έχει τη σύμφωνη γνώμη των Πατέρων, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος» και κλείνει την επιστολή του ως εξής: «Ήλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην επιστολή του εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για όσα συμβαίνουν στη Μονή και τον καλεί να απολογηθεί.

«Καλείσθε στα Ιεροσόλυμα να παρουσιαστείτε και να απολογηθείτε ενώπιον της έκτακτης συνεδρίας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την 8η Σεπτεμβρίου» αναφέρει στην επιστολή του.

Παράλληλα, το έδωσε την εντολή να ανοίξει τις πύλες της Μονής και να απομακρύνετε κάθε πρόσωπο που προκαλεί «σκάνδαλα και ταραχή».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Υπενθυμίζεται ότι, το πατριαρχείο Ιεροσολύμων με αφορμή την κρίση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, κάλεσε επίσημα σε απολογία τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και του έδωσε την εντολή να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα».

Επιπλέον ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός «καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περαιτέρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων».

ΥΠΕΞ: Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις της Μονής

Τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό αναγνωρίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ως νόμιμο εκπρόσωπο της , όπως τόνισε σε ενημέρωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου, Λάνα Ζωχιού. Διευκρίνισε, όμως, ότι το υπουργείο Εξωτερικό δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Μονής.

Ειδικότερα, η κα Ζωχιού σημείωσε πως «το θέμα της Μονής είναι ιδιαίτερα σύνθετο» και ότι διακρίνει «δύο πτυχές της υπόθεσης αυτής».

«Η μια πτυχή είναι η ενδο-εκκλησιαστική, όπου ισχύουν οι θεμελιώδεις κανονισμοί της Εκκλησίας» υπογράμμισε. «Στο κομμάτι αυτό (...) το υπουργείο Εξωτερικών δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Μονής και βεβαίως αναγνωρίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.





CNN.GR