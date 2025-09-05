Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιταλός κατηγορείται στην Κούβα πως χτύπησε εσκεμμένα με αυτοκίνητο 9 ανθρώπους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί.

Πενηνταεξάχρονος Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε «εσκεμμένα» εννιά ανθρώπους ενώ βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στην Κούβα, προκαλώντας τον θάνατο γυναίκας, ανέφερε χθες, Πέμπτη η γενική εισαγγελία στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο οδηγός φέρεται να χτύπησε τους 9 ανθρώπους σε «διάφορες τοποθεσίες» στο κέντρο της Αβάνας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25ης Αυγούστου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το συμβάν, που έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε πολλούς Κουβανούς, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 35χρονη μητέρα τριών παιδιών και να χρειαστούν νοσηλεία τα υπόλοιπα οκτώ θύματα, διευκρίνισε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο Ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα της Κούβας το τελευταίο διάστημα, λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και πολλών οχημάτων, όμως τραγωδίες αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιες στη νήσο.

KΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited