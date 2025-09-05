Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Mετασεισμοί πλήττουν το Αφγανιστάν και προκαλούν περαιτέρω ζημιές

Ο σεισμός της Κυριακής ήταν ο πιο φονικός που έπληξε τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Μια σειρά ισχυρών μετασεισμών, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν το Σαββατοκύριακο, τραυμάτισε τουλάχιστον άλλα 10 άτομα και προκάλεσε περαιτέρω ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ταλιμπάν, την Παρασκευή.

Πέντε επιφανειακοί μετασεισμοί, ο ισχυρότερος των οποίων είχε μέγεθος 5,6 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής, με ορισμένους να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί στην Καμπούλ αλλά και την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Ο εκπρόσωπος της εθνικής αρχής αντιμετώπισης καταστροφών, Μοχάμεντ Χαμάντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε οκτώ επαρχίες που επλήγησαν από τους μετασεισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Κουνάρ, Νανγκαρχάρ και Λαγκμάν. Ο αρχικός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε πέραν των 2,000 ανθρώπων. Τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 3.700.

Ο σεισμός της Κυριακής ήταν ο πιο φονικός που έπληξε τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

