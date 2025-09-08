Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έτοιμο για περιορισμούς σε πυρηνικό πρόγραμμά το Ιράν, έναντι άρσης κυρώσεων

Στα τέλη Αυγούστου η Ε3 ενεργοποίησε στον ΟΗΕ τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο του 2015.

Το Ιράν είναι έτοιμο να δεχτεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμά του και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων» αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί, απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3. «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, σε πρωτοφανές επίπεδο, για την περιοχή και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

Στα τέλη Αυγούστου η Ε3 ενεργοποίησε στον ΟΗΕ τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο του 2015. Έδωσαν στο Ιράν προθεσμία ενός μήνα για να διαπραγματευτεί και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

