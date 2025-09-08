Με νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας απειλεί ο Τραμπ μετά τις επιθέσεις κατά Ουκρανίας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, μετά την επιδρομή εύρους δίχως προηγούμενο που εξαπέλυσε τη νύχτα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της οποίας επλήγη, για πρώτη φορά, η έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων στη Μόσχα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, είμαι».

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο κ. Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή. «Δεν είμαι διόλου ευτυχής για όσα γίνονται εκεί πέρα», πρόσθεσε.

Στην έφοδο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εξαπολύθηκαν 810 drones και 13 πύραυλοι από τον ρωσικό στρατό εναντίον της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη τέτοια επιδρομή αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Δεκεμβρίου 2022. Επλήγησαν διάφορες περιοχές και ανακοινώθηκαν συνολικά επτά θάνατοι από τις ουκρανικές αρχές.

ΚΥΠΕ