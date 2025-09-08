Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

1.500 σκηνοθέτες και ηθοποιοί σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες, ανάμεσά τους και ο Λάνθιμος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή»

Περίπου 1.500 ηθοποιοί και σκηνοθέτες, όπως η Ολίβια Κόουλμαν, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο και ο Γιώργος Λάνθιμος, ανακοίνωσαν ότι σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες.

«Αυτήν τη στιγμή της κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή» γράφουν στην ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα The Guardian, μεταξύ των οποίων και οι ηθοποιοί Τίλντα Σουίντον και Άιο Εντεμπίρι.

Αυτή η δέσμευση, με πρωτοβουλία της ομάδας «Film Workers for Palestine», είναι εμπνευσμένη από το πολιτιστικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ και κυρίως από τους «Ενωμένους Κινηματογραφιστές Κατά του Απαρτχάιντ».

Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι καλλιτέχνες να συνεργάζονται με φεστιβάλ, κινηματογράφους, διανομείς και παραγωγούς τους οποίους θεωρούν ενόχους για «δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ».

Στην ανοιχτή επιστολή αναφέρονται ως παραδείγματα το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ιερουσαλήμ ή το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Docaviv, που «συνεχίζουν να συνεργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση».

«Η μεγάλη πλειονότητα των ισραηλινών εταιρειών παραγωγής και διανομής ταινιών (…), οι κινηματογράφοι και άλλοι κινηματογραφικοί θεσμοί δεν αναγνώρισαν ποτέ τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στο σύνολό του», συνεχίζει η επιστολή.

«Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστίνιων δημιουργών, που προέτρεψαν τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αποποιηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απανθρωποποίηση» προστίθεται σε αυτό το κείμενο, που φέρει επίσης τις υπογραφές των Ριζ Άχμεντ, Άβα Ντιβερνέ και Τζος Ο’ Κόνορ.

Η έκκληση για μποϊκοτάζ στοχεύει «τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα», ούτε τα άτομα ισραηλινής υπηκοότητας, διευκρινίζουν οι καλλιτέχνες.

Πολλές επιστολές λογοτεχνών, μουσικών και άλλων καλλιτεχνών έχουν κυκλοφορήσει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η αφορμή για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Αυγούστου, μια συλλογικότητα Ιταλών σκηνοθετών, η Venice4Palestine, προέτρεψε το Φεστιβάλ Βενετίας «να υιοθετήσει μια σαφή στάση» απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ. Η επιστολή τους συγκέντρωσε 2.000 υπογραφές, μεταξύ άλλων του Γκιγιέρμο δελ Τόρο και του Κεν Λόουτς.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις Κάννες, 900 καλλιτέχνες (όπως η Σούζαν Σάραντον, ο Χοακίν Φίνιξ, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και η Ζιλιέτ Μπινός) υπέγραψαν ένα κείμενο καταδικάζοντας τη «σιωπή» για τη «γενοκτονία» στη Γάζα.

Πηγή: iefimerida.gr

