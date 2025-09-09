Χάος στη Γαλλία: Μπλοκάρουν τα πάντα την Τετάρτη - Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός;

Μαζικές διαδηλώσεις προαναγγέλλουν οι Γάλλοι την Τετάρτη (10/9), λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού και αντιδρώντας στην κρίση που βυθίζει την κοινωνία στην λιτότητα.

Με κεντρικό αίτημα την αλλαγή στην πολιτική σκηνή της χώρας, το κίνημα «Block Everything» έχει αρχίσει να κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ετοιμάζεται να βγάλει τους πολίτες στους δρόμους.

«Αστακός» η Γαλλία, με 80.000 αστυνομικούς

Προς το παρόν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο μεγάλες ή ανατρεπτικές μπορεί να είναι οι διαδηλώσεις, σύμφωνα με το France24.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε στο BFM TV ότι 80.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να φοβούνται προσπάθειες αποκλεισμού ορισμένων κεντρικών δρόμων και σιδηροδρομικών σταθμών.

«Να ξεφορτωθούμε όσους βρίσκονται ακόμη ψηλότερα»

«Τώρα που η αλλαγή του πρωθυπουργού είναι πλέον δεδομένη, πρέπει να ξεφορτωθούμε ό,τι βρίσκεται υψηλότερα... αυτό είναι ένα μήνυμα για τον Μακρόν», δήλωσε ο 61χρονος Αλέν Πετί σε ένα «αποχαιρετιστήριο πάρτι» για τον έκπτωτο πρωθυπουργό, που διοργανώθηκε στο Κλερμόν-Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, τη Δευτέρα (8/9).

Μάλιστα, αντίστοιχα τέτοια «αποχαιρετιστήρια πάρτι» διοργανώθηκαν για τον Μπαϊρού μπροστά από δημαρχεία όλης τη χώρας, με τους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες να λένε ότι ετοιμάζονται για τις διαμαρτυρίες της Τετάρτης.

Τα εργατικά συνδικάτα έχουν επίσης προκηρύξει 24ωρη απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Γαλλία καλείται να μειώσει το έλλειμμα που ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα χρέος που ισοδυναμεί με το 114% του ΑΕΠ.

Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός;

Προς το παρόν η συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο περιλαμβάνει πολλά πρόσωπα. Σύμφωνα πηγές κοντά στον Γάλλο πρόεδρο, είναι πολύ πιθανό ο Μακρόν να επιλέξει έναν υπουργό με μακρά θητεία στον οποίο εμπιστεύεται, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν ή ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Άλλα ονόματα που έχουν διαρρεύσει είναι αυτά της υπουργού Υγείας Κατρίν Βοτρέν και του υπουργού Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ.

Εκτός του κύκλου του υπουργικού συμβουλίου, έχουν αναφερθεί ονόματα όπως ο Ραφαέλ Γκλουκσμαν, ο οποίος ηγείται του δικού του προοδευτικού αριστερού κινήματος, και ο Μπερνάρ Καζνέβ, πρώην πρωθυπουργός και κάποτε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

