Νέα Συμφωνία Πλαισίου Κομισιόν-Ευρωκοινοβουλίου για διαφάνεια και εμπιστοσύνη

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσαν σήμερα Τρίτη στο Στρασβούργο τις διαπραγματεύσεις για μια ανανεωμένη Συμφωνία Πλαισίου μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών θεσμών, με στόχο τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και του διαλόγου.

Τα βασικά σημεία της νέας Συμφωνίας Πλαισίου είναι:

Η ισότητα μεταχείρισης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με ενισχυμένο ρόλο της Επιτροπής ως «εγγυητή της διαφάνειας»,

Η διαθεσμική ροή πληροφοριών, με την Επιτροπή να δεσμεύεται στην παροχή έγκαιρης, ολοκληρωμένης και λεπτομερούς ενημέρωση στο Κοινοβούλιο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τις νομοθετικές, προϋπολογιστικές και ελεγκτικές του αρμοδιότητες,

Η ενισχυμένη παρουσία Επιτρόπων, ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου αφού τόσο σε ολομέλειες, όσο και σε επιτροπές παρατηρείται συχνά η παραμέληση των υποχρεώσεων της Κομισιόν για παρουσία των μελών του Κολλεγίου σε συνεδριάσεις,

Η διαφάνεια σε επείγουσες αποφάσεις (π.χ. με βάση το Άρθρο 122 της ΣΛΕΕ), η Επιτροπή οφείλει να παρέχει άμεση και λεπτομερή αιτιολόγηση στο Κοινοβούλιο, κάτι που δεν συνέβη πρόσφατα κατά την έγκριση του SAFE όπου η Επιτροπή παρέκαμψε το Κοινοβούλιο,

Η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου σε θέματα όπως η τροποποίηση ή κατάργηση υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και της συμμετοχή του σε διεθνείς διαπραγματεύσεις,

Η βελτίωση της παρουσίας των ευρωβουλευτών, καθώς προωθείται η μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωβουλευτών σε συνεδριάσεις Ολομέλειας και επιτροπών, ειδικά όταν παρίστανται Επίτροποι.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε πως μια σχυρή, αποτελεσματική και διαφανής συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία μας. «Με αυτή τη συμφωνία, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα από κοινού, με πνεύμα ενότητας και με τα συμφέροντα των πολιτών μας ως προτεραιότητα. Η Κομισιόν αναλαμβάνει πλήρως το ρόλο της σε αυτήν την ενισχυμένη συνεργασία, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.»

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σημείωσε πως οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν ένα ισχυρότερο Κοινοβούλιο, με μεγαλύτερο ρόλο στο σχήμα της Ένωσης και περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. «Η σημερινή συμφωνία ενισχύει την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πρόκειται για μια αναβάθμιση που ενδυναμώνει τη διαφάνεια, την ευθύνη, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη». Σύμφωνα με την Πρόεδρο, «με αυτή τη συμφωνία, το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει τη θέση του στο κέντρο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.»

Η αναθεώρηση της Συμφωνίας Πλαισίου Επιτροπής-Κοινοβουλίου του 2010 ξεκίνησε μετά τις ευρωεκλογές, τον Οκτώβριο του 2024, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η προκαταρκτική συμφωνία θα υποβληθεί στην Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου για έγκριση, πριν σταλεί στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) για εξέταση. Στη συνέχεια, θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για την τελική ψήφιση.

ΚΥΠΕ