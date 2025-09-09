Ο πιο απρόσμενος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη

Νέα μελέτη δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα τροφίμων, αλλά και τις ίδιες μας τις διατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι Αμερικανοί καταναλώνουν όλο και περισσότερα γλυκά και παγωμένα προϊόντα όπως παγωτά, αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη, συνήθειες που συνδέονται με ανησυχητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Μελετώντας τα αμερικανικά νοικοκυριά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για κάθε άνοδο 1 βαθμού Κελσίου, η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης αυξανόταν κατά 0,7 γραμμάρια ανά άτομο. Η αύξηση ήταν πιο έντονη όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν μεταξύ 20 έως 30 βαθμών Κελσίου.

Φυσιολογική ανάγκη ναι μεν αλλά...

Η τάση αυτή εξηγείται από τη φυσιολογική ανάγκη του σώματος για λήψη περισσότερων υγρών όταν κάνει ζέστη. Για πολλούς Αμερικανούς, η πιο εύκολη λύση είναι τα ζαχαρούχα αναψυκτικά και τα παγωμένα γλυκίσματα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι οι διατροφικές συνήθειες των νοικοκυριών με χαμηλότερο εισόδημα ή εκπαίδευση επηρεάζονται περισσότερο από τη ζέστη. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρόσβασή τους σε τέτοια προϊόντα είναι ευκολότερη λόγω κόστους. Επιπλέον, αυτές οι κοινωνικές ομάδες περνούν συχνότερα χρόνο χωρίς κλιματισμό, κάτι που αυξάνει την έκθεσή τους στη ζέστη και κατά συνέπεια την επιθυμία για «δροσιστικές αποδράσεις» μέσω του φαγητού και του ποτού.

Κίνδυνος αύξησης της ημερήσιας κατανάλωσης ζάχαρης λόγω κλιματικής αλλαγής

Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί χωρίς περιορισμό, η μελέτη προβλέπει ότι μέχρι το 2095 η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί σχεδόν κατά 3 γραμμάρια ανά άτομο. Αυτό εντείνει τους κινδύνους για παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία ήδη αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, άλλωστε, συστήνει η πρόσθετη ζάχαρη να μην ξεπερνά το 6% των ημερήσιων θερμίδων – δηλαδή το πολύ 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες.

Το συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά μπορεί να μεταβάλει και τις ίδιες τις διατροφικές μας συνήθειες, αυξάνοντας έτσι τις οικονομικές ανισότητες και επιβαρύνοντας τη δημόσια υγεία.

Πηγή: iefimerida.gr