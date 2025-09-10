Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Εκκενώθηκε περιοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ένα άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική και την υπηρεσία διάσωσης.

Οι Αρχές του Βίλνιους διέταξαν την εκκένωση μιας περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου γύρω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό αφού ένα τρένο, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγηκατά τη διάρκεια της φόρτωσής του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 (ώρα Ελλάδας) αλλά μέχρι το απόγευμα οι 40 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το τρένο, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που είχε αναπτυχθεί, ανέφερε η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Λιθουανίας.

Το LPG προέρχεται από ένα λιθουανικό διυλιστήριο που ανήκει στην εταιρεία Orlen της Πολωνίας, όμως άλλη εταιρεία είναι αρμόδια για τη μεταφορά του. Ο τερματικός σταθμός στον σιδηροδρομικό σταθμό δεν ανήκει στην Orlen, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πυρκαγιά ήταν σκόπιμη ενέργεια, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι διεξάγεται ήδη έρευνα.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν υποψίες περί σκόπιμων ενεργειών. Η εταιρεία συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του τερματικού σταθμού και τις αρμόδιες αρχές, στην έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος», είπε.

Στις 9.54, λίγα λεπτά μετά το συμβάν, οι τοπικές Αρχές σταμάτησαν ένα ρωσικό επιβατικό τρένο που απείχε περίπου 10 χιλιόμετρα από τον σταθμό και το ανακατεύθυναν σε άλλο σημείο, είπε ένας εκπρόσωπος των λιθουανικών σιδηροδρόμων.

Πηγή: protothema.gr

