Αναβλήθηκε έκτακτη συνεδρία ΣΑ για Μεσανατολικό - Αίτημα για συμμετοχή του Καταριανού πρωθυπουργού

Αρχικά είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από αίτημα Αλγερίας, Πακιστάν και Σομαλίας - Είχαν ζητήσει άμεση ενημέρωση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ανέβαλε την έκτακτη συνεδρίασή του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή για το απόγευμα της Πέμπτης, κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτήν προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τετάρτης κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, του Πακιστάν και της Σομαλίας, που είχαν ζητήσει άμεση ενημέρωση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα. 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, υπεραμύνθηκε των ενεργειών της χώρας του, δηλώνοντας ότι «η ενέργεια του Ισραήλ δεν είχε στόχο το κράτος του Κατάρ". 

"Ο στόχος ήταν και θα παραμείνει σαφής: να πληγούν οι τρομοκράτες της Χαμάς και εκείνοι που ευθύνονται για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ δεν έχει καμία ανοχή και δεν θα έχει καμία ανοχή για τους ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν κρύβονται», ανέφερε ο Ισραηλινός διπλωμάτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

