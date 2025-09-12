Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στην Ντόχα ο Ερντογάν μετά την ισραηλινή επίθεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τούρκος πρόεδρος θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου.

Το Κατάρ θα επισκεφθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 14 Σεπτεμβρίου, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Ερντογάν αναμένεται να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου.

Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη έρχεται λίγες μέρες μετά τις εντάσεις που προκλήθηκαν από επιδρομή του Ισραήλ στη Ντόχα, όπου βρισκόταν εκπρόσωπος της Χαμάς.  Αναμένεται ότι η ατζέντα της επίσκεψης θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, περιφερειακής ασφάλειας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ.

Μάλιστα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν έγκαιρα το Κατάρ για το ισραηλινό χτύπημα.

(ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΚΑΤΑΡΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟΥΡΚΙΑΕΠΙΘΕΣΗΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited