Στην Ντόχα ο Ερντογάν μετά την ισραηλινή επίθεση

Το Κατάρ θα επισκεφθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 14 Σεπτεμβρίου, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Ερντογάν αναμένεται να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου.

Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη έρχεται λίγες μέρες μετά τις εντάσεις που προκλήθηκαν από επιδρομή του Ισραήλ στη Ντόχα, όπου βρισκόταν εκπρόσωπος της Χαμάς. Αναμένεται ότι η ατζέντα της επίσκεψης θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, περιφερειακής ασφάλειας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ.

Μάλιστα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν έγκαιρα το Κατάρ για το ισραηλινό χτύπημα.

(ΚΥΠΕ