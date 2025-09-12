Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 75% των Ισραηλινών υπέρ της επίθεσης στην Ντόχα, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η πλειονότητα των Ισραηλινών τάσσεται υπέρ της επίθεσης στη Ντόχα την περασμένη Τρίτη η οποία είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη χώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση την οποία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Μααρίβ». 

Συγκεκριμένα, το 49% των ερωτηθέντων αναφέρει πως θεωρεί ορθή τόσο την ενέργεια όσο και το χρόνο που επιλέγηκε. Το 26% δηλώνει πως υποστηρίζει την ενέργεια αλλά διαφωνεί με τη χρονική στιγμή, το 11% ότι είναι αντίθετο σ’ αυτή την ενέργεια και το 14% ότι δεν έχει άποψη για το θέμα.

Το ερώτημα πώς θα επηρεάσει το χτύπημα στη Ντόχα τις προσπάθειες κατάληξης σε συμφωνία για τους ομήρους και την Γάζα, δείχνει να διχάζει τους Ισραηλινούς, με το 38% να εκτιμά ότι θα επηρεάσει αρνητικά, το 37% θετικά και το 25% να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Όσον αφορά τα της εσωτερικής πολιτικής, η κυβερνητική συμμαχία φαίνεται να ενισχύεται αφού αν γίνονταν σήμερα εκλογές παρουσιάζεται να αυξάνει κατά δύο τις έδρες της στην Κνέσετ συγκριτικά με την προηγούμενη φορά, φτάνοντας τις 50 συνολικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

