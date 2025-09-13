«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή (φώτος, βίντεο)

Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της απέναντι στη διαφθορά, ορίστηκε την Παρασκευή υπηρεσιακή πρωθυπουργός του Νεπάλ, μίας χώρας που βυθίστηκε σε χάος αυτήν την εβδομάδα.

Ο διορισμός της, που ανακοινώθηκε από τον προεδρικό σύμβουλο Σουνίλ Μπαχαντούρ Τάπα, ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media. Οι διαδηλώσεις της Δευτέρας πήραν αιματηρή τροπή όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ,με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων νέων που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους «Generation Z», δηλαδή της γενιάς των νέων που γεννήθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά.

Ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τους θανάτους, και το μέτρο της απαγόρευσης ανακλήθηκε.Όμως την Τρίτη το Νεπάλ παραδόθηκε στο χάος: χιλιάδες κτίρια κάηκαν και λεηλατήθηκαν, ενώ πάνω από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Σχεδόν κάθε κρατικό ίδρυμα υπέστη ζημιές.

Τις τελευταίες ημέρες η χώρα βρισκόταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του στρατού, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας και χιλιάδες στρατιώτες στους δρόμους. Ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, συναντήθηκε επανειλημμένα τόσο με τους φοιτητές όσο και με τα μέλη της κυβέρνησης που κατέρρευσε.

Αν και ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι παραιτήθηκε την Τρίτη, ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πάουντελ δεν το έπραξε. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη Δευτέρα, ωστόσο ο ρόλος του συνταγματικά είναι να επικυρώνει τον νέο ηγέτη. Σύμφωνα με τον Τάπα, ο Πάουντελ υπέγραψε τον διορισμό της Κάρκι μετά από εισήγηση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων.

Indian Ambassador to Nepal also met and congratulated the newly sworn-in Nepal Prime Minister Sushila Karki at Shital Niwas President House in Kathmandu. pic.twitter.com/FI09TNftqq — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 12, 2025

Νεπάλ: Εκλογές τον Μάρτιο του 2026

Η Σουσίλα Κάρκι ορκίστηκε την Παρασκευή υπηρεσιακή πρωθυπουργός. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε το Κοινοβούλιο και προκήρυξε εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν εισήγησης της νέας πρωθυπουργού. «Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας Κίραν Ποκαρέλ.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻🇳🇵

Congratulations Right Honorable Sushila Karki, Nepal's 1st woman Prime Minister, who will now lead the Interim Government.

Her leadership marks powerful step toward inclusive governance & gender equality, a progress we champion #ForAllWomenAndGirls pic.twitter.com/dkQPxgas2y — UN Women Nepal (@unwomennepal) September 12, 2025

Η Κάρκι έχει χτίσει φήμη για την αδιάλλακτη στάση της απέναντι στη διαφθορά και έχει ασχοληθεί ενεργά με ζητήματα ισότητας φύλων, αποτελώντας πρότυπο για μια νέα γενιά γυναικών νομικών και δικαστών.

Με πληροφορίες από New York Times