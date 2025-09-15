Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος - Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ χθες Κυριακή, μερικά 24ωρα μετά την επιδρομή του εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, χώρα την οποία ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο».

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

ΑΠΕ- ΜΠΕ

