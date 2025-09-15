Διπλωματική ένταση Ρουμανίας - Ρωσίας για ντρόουν: «Σκόπιμη πρόκληση» λέει η Μόσχα, «παραβίαση κυριαρχίας» απαντά το Βουκουρέστι

Ρωσία: Σκόπιμη πρόκληση του Κιέβου

Η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία απάντησε σήμερα στις ρουμανικές διαμαρτυρίες, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμη» την έντονη διαμαρτυρία του Βουκουρεστίου και αποδίδοντας την ευθύνη για το περιστατικό στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Ρώσος πρεσβευτής Βλαντίμιρ Λιπάιεφ επανέλαβε τη ρωσική θέση ότι «όλα τα γεγονότα υποδηλώνουν πως πρόκειται για σκόπιμη πρόκληση από το καθεστώς του Κιέβου».

Η ανακοίνωση της πρεσβείας εντάσσει το περιστατικό στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, τοποθετώντας την Ουκρανία στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Ρουμανία: Απαράδεκτη και ανεύθυνη παραβίαση

Από την πλευρά του, το Βουκουρέστι αντέδρασε έντονα, καλώντας την Κυριακή τον Ρώσο πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Η Ρουμανία χαρακτήρισε την ενέργεια ως «απαράδεκτη και ανεύθυνη» και ζήτησε «να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα» από τη Μόσχα ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχη παραβίαση.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας έκανε λόγο για «νέα πρόκληση που απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», ενώ η Ρουμανία ενημέρωσε πως παραμένει σε στενή επαφή με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Το περιστατικό με το ντρόουν: Αναχαίτιση χωρίς κατάρριψη

Το drone τύπου Geran, σύμφωνα με το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, διείσδυσε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας το Σάββατο το βράδυ, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 εντόπισαν και παρακολούθησαν το drone για περίπου 50 λεπτά, έχοντας μάλιστα λάβει άδεια για κατάρριψη. Ωστόσο, λόγω του κινδύνου για παράπλευρες απώλειες, δεν άνοιξαν πυρ.

Την αποστολή επιτήρησης στήριξαν και δύο γερμανικά Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο της αεροπορικής συνεργασίας εντός ΝΑΤΟ. Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές, ούτε αποτέλεσε άμεση απειλή για τον πληθυσμό.

Προηγούμενο περιστατικό και ευρύτερη ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διείσδυση 19 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, γεγονός που σήμανε συναγερμό σε Βαρσοβία και ΝΑΤΟ.

Το ρουμανικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά «ενισχύουν τις απειλές για την περιφερειακή ασφάλεια». Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τόιου, δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός δοκιμάζει τις αντοχές μας

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ρωσία επιχειρεί να μεταφέρει τον πόλεμο και στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, ενώ παράλληλα «δοκιμάζει και τη Ρουμανία».

Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει ισχυρά αμυντικά μέσα, αλλά τόνισε πως η Ουκρανία βασίζεται σε «πιο μαζικές, συστηματικές και λιγότερο δαπανηρές λύσεις» για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ