Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT

Μία νέα... κόντρα έχει δημιουργηθεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν με όλα φυσικά να ξεκινούν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

H τοποθέτηση του Τούρκου σέντερ για τον Greek Freak ήταν εκείνη που προκάλεσε αντιδράσεις, όταν ο πρώτος τόνισε πως ο Έλληνας διεθνής «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ» και με τον σταρ των Μπακς να απαντά ανάλογα: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube», με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει σειρά και να τον υπερασπίζεται αναλόγως.

Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Μπακς και τους Ρόκετς να ανοίγουν... beef για το ποιος σταρ είναι ο GOAT.

Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να χωρέσουν την φωτογραφία του αστέρα τους στο εξώφυλλο του προφίλ του συλλόγου στο «Χ» καταλήγοντας αμφότερες στο να επιλέγουν μία... κατσίκα (η κυριολεκτική σημασία της λέξης «goat», που σημαίνει greatest of all time, δηλαδή ο καλύτερος διαχρονικά).

Ένα είναι το μόνο σίγουρο, οι αναμετρήσεις των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς θα είναι... φωτιά!

