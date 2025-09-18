Επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία: Από το βασιλικό θέαμα στις πολιτικές συνομιλίες

Η πρώτη ημέρα της δεύτερης κρατικής επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν γεμάτη με πολλές γιορτινές εκδηλώσεις, όπως μοναδικά ορίζει το βρετανικό βασιλικό πρωτόκολλο. Από κανονιοβολισμούς και παρελάσεις με άμαξες και έφιππους στρατιωτικούς του Συντάγματος Έφιππης Φρουράς πλαισιωμένους από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών σωμάτων, μέχρι πτήσεις των περίφημων Red Arrows.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μεγαλοπρεπές δείπνο που παραχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Προσκεκλημένοι ήταν 160 άτομα κυρίως μέλη της βασιλικής οικογένειας, βρετανοί πολιτικοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ. Πρόεδρος και βασιλιάς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα τραπέζι δεξιώσεων που χρειάστηκε μια εβδομάδα για να στηθεί.

Το να είσαι ο πρώτος πρόεδρος που έλαβε πρόσκληση για δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα «μοναδικό προνόμιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος δε, σημείωσε πως ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που κάποιος θα προσκληθεί δύο φορές.

Στη συνέχεια έκανε μια εκτενή αναφορά στην «ειδική σχέση» που ιστορικά διέπει τις δύο χώρες λέγοντας πως «η λέξη ξεχωριστή δεν είναι ικανή να αποδώσει την πραγματικότητα».

Ο βασιλιάς, με τη σειρά του, μίλησε για την «ακλόνητη εμπιστοσύνη στη φιλία» των δυό χωρών, αλλά και στην «κοινή δέσμευση για ανεξαρτησία και ελευθερία».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ με τη σύζυγο του σε μια ιδιωτική στιγμή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατέθεσαν στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ θα αναχωρήσει από το κάστρο και θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του βρετανού πρωθυπουργού.

Οι Στάρμερ και Τραμπ, αφού δουν τα αρχεία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών. Σε αυτήν αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά από θέματα με κυρίαρχο τις Αμερικανικές επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επενδυτικό πακέτο των ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθεί, θα φτάνει τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες που θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες, την ενέργεια, την άμυνα κτλ.

Στις συζητήσεις αυτές θα συμμετέχει και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Αργότερα οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί και με την ηγέτη της αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοχ.

