Ραντεβού Τραμπ με Στάρμερ με φόντο συμφωνία «μαμούθ» 150 δις - Η ατζέντα και τα συμβολικά δώρα

Σε ένα μεγαλοπρεπές σκηνικό με υψηλούς συμβολισμούς ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα υποδέχτηκαν χθες, Τετάρτη (17.09.25) με όλες τις τιμές τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, που πραγματοποποιούν διημερή, ιστορική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα, Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος κατευθύνεται στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ.

Το ιστορικό κτήμα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν συνομιλίες υψηλού επιπέδου - από τον Ρίτσαρντ Νίξον μέχρι τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι -και σήμερα υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα βρεθεί εκεί για δεύτερη φορά.

Η επιλογή του Τσέκερς για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί, δεδομένου ότι η βρετανική κυβέρνηση όχι μόνο προσπαθεί να δώσει μια «νότα» υψηλού συμβολισμού στην επίσκεψη αλλά θέλει να αποφύγει και το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να δει έστω και μια εικόνα από τις διαμαρτυρίες κατά αυτού στο κέντρο του Λονδίνου ιδίοις όμμασι.

Οι συνομιλίες και οι πιθανές διαφωνίες

Η επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία έχει στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, οπότε πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι και οι δύο ηγέτες θα αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, η πιθανότητα διαφωνιών παραμένει, αναφέρει το BBC, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η Βρετανία αναμένεται να προχωρήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους — κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή του Λευκού Οίκου.

Όπως επισημαίνει το BBC, το ουκρανικό θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, καθώς ο Στάρμερ έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο, τόσο στον σχηματισμό της «Συμμαχίας των Προθύμων», όσο και στη βοήθεια που έχει παράσχει η Βρετανία στο Κίεβο.

Επενδυτική συμφωνία 150 δισεκατομμυρίων

Η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοίνωσε την Τετάρτη τη σύναψη μιας συμφωνίας ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών με τις ΗΠΑ. Η βρετανική κυβέρνηση τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία του είδους της και δήλωσε ότι θα δημιουργήσει 7.600 νέες «υψηλής ποιότητας» θέσεις εργασίας.

Το πακέτο αυτό έρχεται χρονικά μετά την ανακοίνωση μιας σημαντικής τεχνολογικής συμφωνίας αξίας 31 δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία συμπίπτει με την επίσκεψη του Τραμπ.

Η Microsoft και η Google ήταν μεταξύ των τεχνολογικών γιγάντων που δεσμεύτηκαν να επενδύσουν δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι για τον Βρετανό πρωθυπουργό είναι απόδειξη πως το σύνθημα «δουλειές, ανάπτυξη, ευκαιρίες» παίρνει σάρκα και οστά.

Δώρα με πληθώρα συμβολισμών

Δημοσίευμα του BBC, το οποίο επικαλείται την Ντάουνινγκ Στριτ, αναφέρει τα δώρα που αναμένεται να παραλάβουν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους στο Τσέκερς.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ θα παραλάβει έναν κόκκινο υπουργικό χαρτοφύλακα που συμβολίζει το βρετανικό κυβερνητικό έργο — ως ένδειξη της «ειδικής σχέσης» Λονδίνου–Ουάσιγκτον.

Η Μελάνια Τραμπ θα λάβει ένα μεταξωτό φουλάρι εμπνευσμένο από σχέδια παιδιών του ουκρανικού σχολείου του Λονδίνου, μαζί με ένα καλάθι γεμάτο τοπικά καλούδια: μαρμελάδες, μπισκότα και χριστουγεννιάτικες μπάλες με το Τσέκερς.

Μέσα στο καλάθι θα υπάρχουν δύο χειροποίητα αγγλικά φλιτζάνια από πορσελάνη ενός τοπικού σχεδιαστή, δύο στολίδια που απεικονίζουν το Τσέκερς και μερικά ελαφριά αναγνώσματα — μεταξύ αυτών, μια αφήγηση της βρετανίδας συγγραφέως Νόρμα Μέιτζορ για το κτήμα, που περιγράφει τη διαχείρισή του εκείνη την εποχή και τη ζωή των πρωθυπουργών που έζησαν εκεί.

