Οι ΗΠΑ μπλόκαραν ξανά αλγερινό σχέδιο Ψηφίσματος για εκεχειρία στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε σχέδιο Ψηφίσματος, που κατέθεσε η Αλγερία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ζητούσε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το κείμενο εξασφάλισε την υποστήριξη 14 εκ των 15 μελών του Συμβουλίου, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω της αντίθεσης της Ουάσιγκτον.

Το Ψήφισμα δεν περιείχε καταδίκη της Χαμάς, ούτε απαίτηση για τον αφοπλισμό της οργάνωσης ή για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων, ενώ παράλληλα ζητούσε την άρση των περιορισμών στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Σύμβουλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μόργκαν Όρταγκους δήλωσε ότι η αμερικανική αντίθεση «δεν αποτελεί έκπληξη», τονίζοντας ότι το Ψήφισμα «αποτυγχάνει να καταδικάσει τη Χαμάς ή να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και εσφαλμένα νομιμοποιεί τα ψευδή αφηγήματα που ευνοούν τη Χαμάς, τα οποία δυστυχώς βρήκαν απήχηση στο Συμβούλιο».

“Τα μέλη του Συμβουλίου αγνόησαν τη σαφή δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ψήφισμα αυτό ήταν απαράδεκτο. Αντί αυτού, το Συμβούλιο επέλεξε μια θεατρική ενέργεια – σχεδιασμένη για να προκαλέσει βέτο – που δίνει χρόνο στους τρομοκράτες της Χαμάς και όσους τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν και τους δίνει μια σανίδα σωτηρίας” σημείωσε.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, καταδίκασε έντονα το κείμενο τονίζοντας ότι «για ορισμένα μέλη του Συμβουλίου, πρόκειται για μια παράσταση. Για το Ισραήλ, αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Το σχέδιο παρουσιάστηκε χωρίς καταδίκη της Χαμάς, χωρίς καταδίκη της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και χωρίς απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αυτό δεν είναι διπλωματία· είναι παράδοση».

Ο Ισραηλινός πρέσβης πρόσθεσε ότι όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον της Γάζας πρέπει να εργαστεί για την απομάκρυνση της Χαμάς. «Όσο οι όμηροι κρατούνται από αυτήν τη βάναυση τρομοκρατική οργάνωση, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ασκεί στρατιωτική πίεση μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβης Α. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η ψηφοφορία διεξάγεται «στην πιο κρίσιμη συγκυρία, υπό την πίεση της εξαιρετικά δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα».

Όπως είπε, «η κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται ώρα με την ώρα, με χιλιάδες να αναγκάζονται ξανά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών». Τόνισε ότι «τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φάρμακα παραμένουν σπάνια» και προειδοποίησε πως «η πείνα και ο υποσιτισμός, ειδικά μεταξύ των παιδιών, έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «δεν ξεχνούμε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Δεν ξεχνούμε τους ομήρους που συνεχίζουν να υποφέρουν στα χέρια της Χαμάς». Η «άμεση και χωρίς προϋποθέσεις απελευθέρωσή τους είναι επιτακτική», ενώ η εκεχειρία, που «είναι πιο αναγκαία από ποτέ», παραμένει άπιαστη.

Κλείνοντας τόνισε ότι «αυτή η πρωτοφανής κατάσταση μας αναγκάζει να υψώσουμε από κοινού τη φωνή μας», επαναλαμβάνοντας ότι «η διπλωματία παραμένει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Κάλεσε επίσης όλα τα μέρη «να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν» και να καθοδηγηθούν από το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, ώστε «να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή».

O Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ πρέσβης Ριάντ Μανσούρ τόνισε ότι “η Γάζα είναι η απόλυτη δοκιμασία και δύο εκατομμύρια άνθρωποι εδώ και δύο χρόνια πληρώνουν το τίμημα της αποτυχίας μας να σταματήσουμε τη μηχανή θανάτου που έχει εξαπολυθεί εναντίον τους. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε για άλλη μια φορά”.

Ο κ. Μανσούρ σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες, οι ηγέτες που συγκεντρώνονται εδώ στη Νέα Υόρκη, στην 80ή επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, "πρέπει να λάβουν ατομικά και συλλογικά τις αποφάσεις που θα σώσουν τη Γάζα, θα σώσουν την Παλαιστίνη, θα σώσουν την ειρήνη, θα σώσουν τη Μέση Ανατολή και θα σώσουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο δίκαιο”.

Επίσης τόνισε όλα τα κράτη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα που θα αποτρέψουν το Ισραήλ “από την επιδίωξη των εγκληματικών σχεδίων του εναντίον του λαού μας”.

“Διαθέτουν τα μέσα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν, μεταξύ άλλων μέσω μιας διεθνούς δύναμης προστασίας και άμεσων, συγκεκριμένων μέτρων λογοδοσίας” τόνισε.

ΚΥΠΕ