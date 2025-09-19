Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Φινλανδία: Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την άμυνα της Ουκρανίας στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Στουμπ μίλησε για τον «Ανατολικό φρουρό», μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει ην άμυνα της Ευρώπης

Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την Ουκρανία όταν χρειασθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της από επιθέσεις με drone, δήλωσε σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο Στουμπ μίλησε για τον «Ανατολικό φρουρό», μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει ην άμυνα της Ευρώπης στην ανατολική της πτέρυγα, ως απάντηση στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Σημείωσε πως θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, δηλαδή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ο Ανατολικός φρουρός» θα εντάξει σειρά μέσων από σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασιλείο, η Γερμανία και άλλες, είχε δηλώσει την Τρίτη ο Γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΟΙΟΥΚΡΑΝΙΚΟΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited