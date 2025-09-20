Boeing, F16 και παγκόσμια ειρήνη λέει ότι θα συζητήσει με Τραμπ ο Ερντογάν

Τα Boeing, τα F16 και την παγκόσμια ειρήνη θα συζητήσει στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, με τον «εκλεκτό φίλο» του Πρόεδρο τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως τον αποκάλεσε.

Σε ανάρτησή του στο Χ η οποία ακολούθησε της ανακοίνωσης του Τραμπ, ο κ. Ερντογάν αναφέρει ότι «ο εκλεκτός μου συνάδελφος και φίλος, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, και εγώ θα συζητήσουμε πολλά ζητήματα με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, των επενδύσεων και της αμυντικής βιομηχανίας, κατά τη συνάντησή μας στον Λευκό Οίκο».

«Πιστεύω ότι η συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», καταλήγει.

Την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Tραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social όπου αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!»