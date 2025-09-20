«Οι ουρές είναι τρομακτικές»: Το αδιαχώρητο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, το Χίθροου του Λονδίνου και του Βερολίνου μετά την κυβερνοεπίθεση που έπληξε τα συστήματα check in και επιβίβασης, με πολλές πτήσεις να καθυστερούν, ενώ η αποκατάσταση των λειτουργιών δεν φαίνεται να επιδιορθώνεται άμεσα.

«Οι ουρές είναι τρομακτικές. Από τα έξι γραφεία υπήρχαν πιθανώς δύο άτομα» δήλωσε στο SkyNews η επιβάτιδα Μαρία Κέισι που έφτασε στο αεροδρόμιο Χίθροου το πρωί του Σαββάτου (20/9) για να ταξιδέψει προς την Ταϊλάνδη, αλλά χρειάστηκε να περιμένει τρεις ώρες για να παραδώσει τις αποσκευές της στον τερματικό σταθμό.

«Όταν ήμασταν στην ουρά, κανείς δεν μας ενημέρωνε, με αποτέλεσμα να περιμένουμε τρεις ώρες στην ουρά (...) και κανείς δεν μας έλεγε τι συνέβαινε» αναφέρει.

«Αλλά μετά είδα τις έκτακτες ειδήσεις και σκέφτηκα: εντάξει, κυβερνοεπίθεση» σημειώνει η ίδια, ενώ συμπληρώνει χρειάζονταν 5-10 λεπτά για να γίνει έλεγχος σε κάθε άτομο, επειδή όλα έπρεπε να γίνουν χειροκίνητα.

Η επίθεση στοχεύει έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, ο οποίος ονομάζεται Collins Aerospace από το αεροδρόμιο Χίθροου.

«Παρακαλούμε αν έχετε προγραμματίσει μία πτήση μεγάλων αποστάσεων μην φτάνετε νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από την πτήση αυτή ή αντίστοιχα δύο ώρες πριν από μια πτήση εσωτερικού. Θα βρείτε συναδέλφους μας διαθέσιμους στις περιοχές check-in για να σας βοηθήσουν και να ελαχιστοποιήσουν την αναστάτωση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το μεγάλο βρετανικό αεροδρόμιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.

BBC News - Heathrow cyber-attack: Delays after airport check-in system hit - BBC Newshttps://t.co/NDAdjTRfld — Andrew McKeag (@amckeag1978) September 20, 2025



Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, η διαδικασία check-in και επιβίβασης μπορεί να προχωρήσει μόνο χειροκίνητα. «Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων» ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών τα περισσότερα προβλήματα

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο, φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις αναχωρήσεις ή τις αφίξεις, αντ' αυτού λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κυβερνοεπίθεση.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων» προειδοποιεί βελγικό αεροδρόμιο.

A cyberattack on a key service provider forced check-ins and boarding to go manual at Brussels Airport (Belgium), Berlin Airport (Germany), and Heathrow Airport (UK), causing widespread flight delays/cancellations. #EU



Automated systems are still down as recovery continues. pic.twitter.com/bFtvqNrcSt — GeoTechWar (@geotechwar) September 20, 2025



Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών, Αριάν Γκούσενς δήλωσε ότι η διακοπή οφείλεται πράγματι σε κυβερνοεπίθεση.

«Αυτό επηρεάζει τους επεξεργαστές, τις πύλες και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχει υπάρξει ακόμη λύση».

«Έτσι, πολύ συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι η επιβίβαση και το check-in των επιβατών γίνονται χειροκίνητα. Αυτό διαρκεί περισσότερο, γι' αυτό και ορισμένες πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν».

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση» ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Λάρνακα και Πάφος χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα check-in

Δεν επηρεάστηκαν τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από την κυβερνοεπίθεση που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, που στόχευσε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Πληροφορίες από την Hermes Airports, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της Κύπρου, αναφέρουν ότι η επίθεση που έγινε στον συγκεκριμένο πάροχο αφορά συστήματα check-in και επιβίβασης.

Ωστόσο τα κυπριακά αεροδρόμια χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα από αυτό στο οποίο έγινε η κυβερνοεπίθεση και δεν επηρεάζονται.

Η Hermes Airports παρακολουθεί την κατάσταση και παραμένει σε εγρήγορση.

«Πολύ έξυπνη κυβερνοεπίθεση»

Την ίδια ώρα, ο ειδικός σε θέματα αεροπορίας και ταξιδιών, Πολ Τσαρλς, αναφέρει πως η αναστάτωση σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια είναι «πράγματι μια πολύ έξυπνη κυβερνοεπίθεση, επειδή επηρέασε ταυτόχρονα έναν αριθμό αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων».

Σημείωσε ότι, η ακριβής αιτία δεν είναι ακόμη γνωστή.

Η αεροπορική βιομηχανία «ολοένα και πιο ελκυστικός στόχος»

Να σημειωθεί ότι, η Σάρλοτ Γουίλσον, ειδικής στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point, σημείωσε στο SkyNews ότι η αεροπορική βιομηχανία έχει γίνει «ολοένα και πιο ελκυστικός στόχος» για τους χάκερς λόγω της εξάρτησής της από κοινά συστήματα.

«Αυτές οι επιθέσεις συχνά διαπερνούν την εφοδιαστική αλυσίδα, εκμεταλλευόμενες πλατφόρμες τρίτων που χρησιμοποιούνται από πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια ταυτόχρονα».

«Όταν ένας προμηθευτής παραβιάζεται, το φαινόμενο μπορεί να είναι άμεσο και εκτεταμένο, προκαλώντας αντίστοιχα εκτεταμένες επιπτώσεις πέρα ​​από τα σύνορα».

«Οι κυβερνοεπιθέσεις σπάνια σταματούν στα εθνικά σύνορα, επομένως όσο πιο γρήγορα μια χώρα εντοπίσει και αναφέρει μια επίθεση, τόσο πιο γρήγορα οι άλλες μπορούν να λάβουν μέτρα για να την περιορίσουν» σημείωσε η ίδια.

«Μια ενωμένη άμυνα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις μεμονωμένες απαντήσεις».

Πληροφορίες από cnn.gr , ΚΥΠΕ