Πάνω από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της κυβερνοεπίθεσης στο Χίθροου - Ακυρώσεις και στις Βρυξέλλες

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν, ενώ τα προβλήματα συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα.

Ειδικότερα, περισσότερες από 620 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με το FlightRadar που καταγράφει δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Οι επικεφαλής ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου «συνεργάζονται» με την Collins Aerospace και τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν «για να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις ενός περιστατικού», όπως μεταδίδει η εφημερίδα Independent.

🚨BREAKING🚨:CYBERATTACK HITS EUROPEAN AIRPORTS 🇬🇧



Sky News: A hack on Collins Aerospace has crippled check-in & boarding systems at Heathrow, Brussels, Berlin & Zurich. At least 130 flights delayed in London. Passengers urged to confirm status with airlines. pic.twitter.com/qZig2O1mvF — The_Independent (@TheIndeWire) September 20, 2025

Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις της Κυριακής στις Βρυξέλλες

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή (21/9) θα πρέπει να ακυρωθούν για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατελείωτων ουρών και καθυστερήσεων στην χειροκίνητη διαδικασία επιβίβασης, σύμφωνα με τη La Stamba.

«Bαθιά ανησυχητική» κυβερνοεπίθεση

Μια κορυφαία προσωπικότητα της αεροπορίας χαρακτήρισε την κυβερνοεπίθεση του Σαββάτου «βαθιά ανησυχητική».

Ο διευθύνων σύμβουλος της The PC Agency και πρώην διευθυντής επικοινωνίας της Virgin Atlantic, Πωλ Τσαρλς μιλώντας στην Independent: «Πολλοί στον κλάδο εκπλήσσονται που μια εταιρεία του μεγέθους και της κλίμακας της Collins Aerospace έπεσε θύμα μιας τέτοιας κυβερνοεπίθεσης. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους προμηθευτές συστημάτων στον κόσμο για αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, και για κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου». Χαρακτήρισε, δε, την επίθεση «βαθιά ανησυχητική».

«Αν η Collins μπορεί να επηρεαστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσετε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να μπορέσουν να επαναφέρουν γρήγορα το λογισμικό σε λειτουργία, διαφορετικά οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες ακόμη» δήλωσε.

Η Ευρώπη «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση».

Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Πηγή: cnn.gr