Προς νέο μέτωπο με το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση Μπαγκράμ, αλλά οι Ταλιμπάν δεν τη δίνουν

Οποιαδήποτε συμφωνία για να επιστραφεί η πρώην αμερικανική βάση της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

«Ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν πρόσφατα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Σάββατο, το Αφγανιστάν με αδιευκρίνιστα αντίποινα, μερικές ημέρες αφού είχε εκφράσει την ιδέα, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ανακτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της βάσης.

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ' αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», απείλησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φασιχουντίν Φιτράτ εξήγησε πως «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας».

«Δεν την έχουμε ανάγκη» μια τέτοια συμφωνία, δήλωσε απλώς σχετικά με τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, κοντά στην Καμπούλ, η οποία υπήρξε το νευραλγικό κέντρο της πολεμικής προσπάθειας των Δυτικών με επικεφαλής τις ΗΠΑ εναντίον των Ταλιμπάν, μέχρι που οι τελευταίοι κατέλαβαν και πάλι την εξουσία το καλοκαίρι του 2021.

«Την θέλουμε γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη διατυπώσει την Πέμπτη, προς γενική κατάπληξη, την ιδέα να ανακτήσει τη βάση της Μπαγκράμ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Trump wants Bagram Air Base in Afghanistan back under US control as it is close to China’s nuclear weapons production sites...

- Imagine the uproar if China spoke in this manner pic.twitter.com/j7fZsc8XJm — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 18, 2025

«Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως το γνωρίζεται, ότι απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να πάρουν πίσω την Μπαγκράμ. «Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά διεξάγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες με το Αφγανιστάν, θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση και την θέλουμε γρήγορα, αμέσως. Και αν δεν την επιστρέψουν, θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Γιατί θέλει πίσω τη βάση της Μπαγκράμ ο Τραμπ - Η στρατηγική της σημασία

Η αεροπορική βάση της Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετούς λόγους.

Αρχικά, έχει μεγάλη γεωγραφική σημασία, καθώς βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας πτήσης από κινεζικές περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών όπλων. Αυτό δίνει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης και άμεσης στρατιωτικής πρόσβασης. Η συγκεκριμένη βάση βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Κεντρικής Ασίας, κοντά σε Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που την καθιστά πλεονέκτημα για την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή.

Επιπλέον, έχει ιστορική αξία, καθώς από το 2001 έως το 2021 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, με υποδομές για αεροπορικές επιχειρήσεις, επιμελητεία και πληροφορίες.

Στο επιχειρησιακό κομμάτι, η βάση διαθέτει μεγάλους διαδρόμους προσγείωσης, υποδομές συντήρησης αεροσκαφών και εγκαταστάσεις διοίκησης, καθιστώντας την ικανή να φιλοξενήσει βαρέα βομβαρδιστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη.

Πηγή: protothema.gr