Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Φιλιππίνες: Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του υπερτυφώνα Ραγκάσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι επιχειρήσεις και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά στη Μανίλα, αλλά και σε μεγάλα τμήματα της χώρας

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα, καθώς οι επιχειρήσεις και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά κατά μήκος του Μετρό Μανίλα, αλλά και μεγάλων τμημάτων της χώρας.

Ο τυφώνας κινείται προς τη βόρεια Λουζόν, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αξιωματούχοι των κρατικών μετεωρολογικών υπηρεσιών έθεσαν στο μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού για τυφώνες τα απομακρυσμένα νησιά Μπαμπουγιάν, παροτρύνοντας τους κατοίκους των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο, αλλά και των παράκτιων κοινοτήτων να τις εγκαταλείψουν προκειμένου να προστατευτούν από ισχυρές καταιγίδες και πιθανές πλημμύρες.

Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές μεγαλύτερες των 250 χιλιομέτρων / ώρα. Ο τυφώνας Ραγκάσα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει κατολισθήσεις κατά το πέρασμά του από τα νησιά Μπαμπουγιάν γύρω στο μεσημέρι, πριν διασχίσει το Στενό Λουζόν

Ο Ραγκάσα δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αλλά εκτιμάται ότι επιφανειακά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική ακτή της νήσου. Η Ταϊβάν έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις και έχει ακυρώσει πτήσεις προς τις ανατολικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΦιλιππίνεςΤΥΦΩΝΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited