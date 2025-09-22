Με τους συμμάχους μας "θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους" λένε οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της νατοϊκής συμμαχίας, δήλωσε ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικλ Γουόλτς, μιλώντας τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδριάζει με αντικείμενο τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών χωρών από τη Ρωσία.

«Θέλω να αδράξω αυτήν την πρώτη ευκαιρία για να επαναλάβω και να τονίσω ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟϊκού εδάφους» είπε ο Γουόλτς στην πρώτη συμμετοχή του σε Συμβούλιο, αφότου ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ