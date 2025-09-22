Η καυστική απάντηση του Κωνσταντίνου Πετρίδη στον Οδυσσέα για τη Φανερωμένη και το υστερόγραφο γεμάτο νόημα

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης απάντησε στον τέως Γενικό Ελεγκτή και νυν επικεφαλής του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για το ζήτημα της μεταστέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής στη Φανερωμένη.

Ο κ. Πετρίδης υπενθύμισε ότι η απόφαση για τη μεταφορά δεν ήταν του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο –όπως είπε– δεν ήθελε να μπει σε τέτοια «ταλαιπωρία», αλλά του κράτους και της Αρχιεπισκοπής με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής. Παράλληλα, σημείωσε πως το αρχικό κόστος για την ανακαίνιση του Γυμνασίου Φανερωμένης ανερχόταν στα 6 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά εκτοξεύτηκε στα 10 εκατ.

Στην ίδια ανάρτηση ο πρώην Υπουργός κατηγορεί ευθέως τον κ. Μιχαηλίδη ότι αντιμετώπισε το θέμα «λογιστικά» και αδιαφόρησε για τη μεγάλη εικόνα και τη σημασία του μνημείου για το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. «Η Φανερωμένη μπορούσε να γίνει φάρος αναγέννησης της παλιάς πόλης, αλλά εσύ έβλεπες μόνο νούμερα», υπογραμμίζει.

Αυτούσια η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Πετρίδη:

Αγαπητέ Οδυσσέα, το ενδιαφέρον σου για το ΠΚ ήταν τόσο μεγάλο που έθετες προσκόμματα στη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής σχολής στην φανερωμένη, προτείνοντας να πάει και αυτή στην Αγλαντζιά. Αδιαφορώντας για την μεγάλη εικόνα, το ίδιο το μνημείο, για το τί θα σήμαινε για το ιστορικό Κέντρο. Αδιαφορώντας ότι το ΠΚ μέσω του ιστορικού μνημείου, που με τα στατικά του προβλήματα θα συντηρείτο από κρατικά κονδύλια, θα πρωτοστατούσε στην πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση του ιστορικού. Η Φανερωμένη να ξαναβρεί μέσω του ΠΚ τη χαμένη αίγλη του! Είδες το θέμα μόνο λογιστικά Όσον αφορά την το ότι ήταν αποκλειστικά απόφαση της κυβέρνησης να μετακινηθεί η Αρχιτεκτονική σχολή στο ιστορικό κέντρο και ότι ήταν ταλαιπωρία για το ΠΚ, να ξεκαθαρίσω ότι τότε η αρχιτεκτονική σχολή στεγαζόταν σε άλλο κτίριο στο ιστορικό κέντρο το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο. Οι ίδιοι άνθρωποι της Σχολής (τότε) επεδίωκαν να μείνουν στο ιστορικό κέντρο, το ίδιο μου είχε εκφράσει και επίσημα το ΠΚ. Δεν υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση. Το μνημείο της φανερωμένης μπορεί να καταστεί ο φάρος αναγέννησης της παλιάς Λευκωσίας, ως πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτοί που συμμερίζονται αυτό το όραμα, που εκτιμούν το ιστορικό κέντρο και τη Φανερωμένη, ας γίνουν καταλύτες μακρυά από τα μικροπολιτικά. Ελπίζω να μην είναι μόνο «ξένοι». Ας το επιληφθούν οι αρμόδιοι.

ΥΓ: Ως απόφοιτος του English school απολογούμαι για την παρέμβαση.