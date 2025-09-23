Ερντογάν από Γ.Σ. ΟΗΕ: Προκλητικός για Κύπρο - Χείρα φιλίας για Αιγαίο

Αναγνώριση του ψευδοκράτους ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα και φέτος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του, την Τρίτη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Όπως έκανα και στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, έτσι και σήμερα επαναλαμβάνω το κάλεσμά μου: προσκαλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τδβκ και να αναπτύξει μαζί της διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε ότι «η επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να βασιστεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές αλλά έχει αποτύχει λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς» όπως ισχυρίστηκε. Στην Κύπρο, υποστήριξε «υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι συνιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να είναι μειονότητα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία οι Τουρκοκύπριοι υποβάλλονται εδώ και μισό αιώνα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε εξάλλου το όραμα της Άγκυρας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «περιφέρειες σταθερότητας και ευημερίας».

«Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε θέμα, ιδιαίτερα στην ενέργεια και το περιβάλλον. Περιμένουμε το ίδιο και από τους γείτονές μας. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι τα σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία και την τδβκ στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να είναι επιτυχημένα», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι στα δυτικά της Κύπρου υπάρχουν τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες της Τουρκίας, ενώ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές υπάρχουν τα «νόμιμα δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επίσης την πρόταση για τη διοργάνωση Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι «θα συμβάλει με την κοινή διακήρυξη».

ΚΥΠΕ