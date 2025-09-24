Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο δεινόσαυρο στην Αργεντινή με οστό κροκοδείλου στο στόμα

Επιστήμονες στην Αργεντινή ανακάλυψαν τα απομεινάρια ενός νέου δεινόσαυρου που γευμάτιζε με το κόκαλο ενός αρχαίου κροκοδείλου.

Το εύρημα προέρχεται από μία ομάδα δεινοσαύρων που ονομάζονται μεγαράπτορες, και πιστεύεται ότι είχε μήκος 7,7 μέτρα. Πιθανότατα έζησε πριν από 66 έως 70 εκατομμύρια χρόνια - κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι - και ήταν τουλάχιστον 19 ετών όταν πέθανε, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι το σκότωσε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ανακάλυψαν μέρος ενός κρανίου καθώς και οστά ενός χεριού, ενός ποδιού και μιας ουράς στον βραχώδη σχηματισμό Lago Colhue Huapi στην Παταγονία. Παρατήρησαν μοναδικά χαρακτηριστικά στα οστά που τους έκαναν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα νέο είδος.

Ο δεινόσαυρος είχε στο στόμα του ένα οστό μπροστινού ποδιού ενός αρχαίου συγγενή των κροκοδείλων, γεγονός που θα μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία για τη διατροφή του.

Tα οστά του νεοανακαλυφθέντος δεινοσαύρου © Marcelo Luna via AP

Οι Μεγαράπτορες κινούνταν στις περιοχές που είναι τώρα η Νότια Αμερική, η Αυστραλία και μέρη της Ασίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είχαν επιμήκη κρανία και «τεράστια και πολύ δυνατά νύχια». Το τελευταίο εύρημα που ονομάστηκε που Joaquinraptor casali αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς της ομάδας. Στον δεινόσαυρο δόθηκε το παραπάνω όνομα στη μνήμη του γιου μέλους της ομάδας που τον ανακάλυψε.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications.

Πηγή: iefimerida.gr