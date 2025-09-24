Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» - Ο δήμαρχος Λονδίνου απαντά στον Τραμπ για την κριτική που του ασκεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζεται εδώ και καιρό αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου - Αποκορύφωμα η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχo»

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του και για την κριτική που εδώ και καιρό του ασκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφραστεί αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχό» λέγοντας στους συνέδρους: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το νομικό σύστημα του ισλάμ, γνωστό ως σαρία, αλλά, όπως υποστήριξε, «δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΑΓΓΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα