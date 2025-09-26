Σφοδρές αντιδράσεις για το Ισραήλ στη Eurovision - Η EBU αποφασίζει τον Νοέμβριο

Η EBU, διοργανωτής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα μέλη της θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, έπειτα από εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της χώρας λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Στάλθηκε επιστολή... προς τους Γενικούς Διευθυντές όλων των Μελών μας, με την οποία τους ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026», είπε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) στο AFP σε email.

Η ψηφοφορία θα γίνει «σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της EBU, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου», διευκρίνισε.

Η απόφαση έρχεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που απειλούν να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό του 2026 στη Βιέννη, εάν επιτραπεί ξανά η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Ισπανία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μποϊκοτάρει το μεγαλύτερο ζωντανό τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του κόσμου τον Μάιο, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ παρόμοιες δηλώσεις έχουν κάνει η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS επικαλέστηκε «τη συνεχιζόμενη και σοβαρή ανθρώπινη δυστυχία στη Γάζα» στην ανακοίνωσή του.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για «σοβαρή παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου», αναφερόμενο στον «σκόπιμο αποκλεισμό ανεξάρτητης διεθνούς δημοσιογραφικής κάλυψης και τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των δημοσιογράφων» στην περιοχή.

Επίσης, κατηγόρησε το Ισραήλ για «αποδεδειγμένη παρέμβαση... κατά την τελευταία διοργάνωση του διαγωνισμού», όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μέσω λόμπι προς το διεθνές κοινό για να το ψηφίσει.

Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.

Η Αυστρία, που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του 2026, χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ «χαζές και άσκοπες», ενώ η Γερμανία κατηγόρησε τις χώρες που τις στηρίζουν για πολιτικοποίηση ενός πολιτιστικού γεγονότος.

«Ο αποκλεισμός του Ισραήλ σήμερα... μετατρέπει μια γιορτή κατανόησης μεταξύ των λαών σε δικαστήριο», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ.

Τα δύο τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω του καταστροφικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το 2024 στη Μάλμε της Σουηδίας και τον περασμένο Μάιο στη Βασιλεία της Ελβετίας, φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές διαδήλωσαν κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Μέσα σε αυτές τις αντιδράσεις, η EBU υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι το κοινό του αποτελεί μακροχρόνιο μέλος της ένωσης.

Ωστόσο, σε επιστολή της προς τα κράτη-μέλη, που είδε το AFP, η Πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο «αναγνώρισε ότι υπάρχει μια πρωτοφανής ποικιλία απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή του ΚΑΝ», της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί την ενσωμάτωση και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο», έγραψε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναγνωρίζει πως «δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει συναίνεση για τη συμμετοχή του KAN».

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα άξιζε μια ευρύτερη δημοκρατική βάση λήψης απόφασης, ώστε όλα τα Μέλη να έχουν λόγο».

ΚΥΠΕ