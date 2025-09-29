Νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος στις εκλογές της Μολδαβίας - Κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, οι οποίες σημαδεύτηκαν από κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ειδικότερα, με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, το PAS εξασφαλίζει 47,7% έναντι 25,8% του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας.

Το PAS της προέδρου Μάια Σάντου υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας». Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την 1η Αυγούστου, οι μολδαβικές αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει αντιρωσική υστερία για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

«Ψήφισα για την επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μολδαβίας Ίγκορ Ντoντόν (2016-2020), εκ των ηγετών του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Το βράδυ της Κυριακής απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

