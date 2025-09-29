Γιατί ο χρυσός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Μια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών καταγράφει ο χρυσός που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Οι επενδυτές σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής ανασφάλειας αναζητούν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες, όταν το βασίλειο της Λυδίας άρχισε να παράγει χρυσά νομίσματα τον έκτο αιώνα π.Χ.

Εκτός από τους παραδοσιακούς παράγοντες αποτίμησης, όπως τα επιτόκια, το δολάριο και ο πληθωρισμός, οι ανησυχίες για τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, τον εμπορικό του πόλεμο και τα φορολογικά και επενδυτικά του σχέδια ωθούν επίσης τον χρυσό υψηλότερα, λένε οι αναλυτές , ενώ προσθέτουν και την αύξηση των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Η σπανιότητα του χρυσού

Ο ρόλος του χρυσού ως αποθετηρίου αξίας προέρχεται, εν μέρει, από τη σπανιότητά του, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, αν όλος ο χρυσός που εξορύχθηκε ποτέ συγκεντρωνόταν σε έναν μόνο κύβο, θα είχε μήκος περίπου 22 μέτρα σε κάθε πλευρά.

Τα συνολικά αποθέματα αυξάνονται κατά περίπου 1,7% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι «καμία πολιτική, καμία ανακάλυψη, καμία ποσοτική χαλάρωση της γεωλογίας» δεν μπορεί να υποβαθμίσει τον χρυσό, τονίζει ο Stephen Innes, διευθύνων σύμβουλος της SPI Asset Management.

Αυτό το καθιστά ελκυστικό όταν οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι κυβερνήσεις χάνουν τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών – θεωρώντας πολιτικά δυσάρεστο να αυξήσουν τους φόρους και αδύνατο να μειώσουν τις δαπάνες.

Ο χαλκός, αντίθετα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αποθήκευσης αξίας, καθώς χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται τεράστιες ποσότητες κάθε χρόνο, με τη ζήτηση να καθορίζεται από την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο πλατίνα και το παλλάδιο δεν μπορούν να διαδραματίσουν τον ίδιο ρόλο με τον χρυσό , παρά το γεγονός ότι μια ουγγιά κοστίζει πάνω από χίλια δολάρια, καθώς οι νέες προμήθειες απορροφώνται γρήγορα από τη βιομηχανία.

Στα ύψη η τιμή του χρυσού

Από την 1η Ιανουαρίου, η τιμή spot του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 43% στα 3.760 δολάρια η ουγγιά. Αυτό ξεπερνά όλες τις άλλες κορυφαίες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων φέτος. Ο χρυσός δεν είχε τόσο ισχυρή χρονιά από το 1979, όταν εκτινάχθηκε κατά 126% καθώς η επανάσταση του Ιράν οδήγησε σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου, συντρίβοντας τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να τιθασευτεί.

Στοιχεία από την Bank of America (BofA) την Παρασκευή δείχνουν ότι 5,6 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε χρυσό την περασμένη εβδομάδα.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, η τράπεζα αναφέρει ότι υπήρξαν ρεκόρ εισροών 17,6 δισ. δολαρίων. Η BofA προειδοποιεί ότι ο χρυσός είναι τακτικά «υπεραγορασμένος», αλλά δομικά «υποκατεχόμενος», καθώς αντιπροσωπεύει μόνο το 0,4% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών πελατών.

Διατηρεί long θέση στον χρυσό, υποδεικνύοντας ότι αναμένει ότι η τιμή του θα συνεχίσει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών του χρυσού.

Ο Arnab Das, παγκόσμιος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Invesco εκτιμά ότι το ράλι του χρυσού «έχει ακόμα βάση». «Δεν βλέπουμε καμία πραγματική εναλλακτική λύση στον χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι των αμερικανικών κινδύνων και αναμένουμε από τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό… Κατά την άποψή μου, οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό επειδή δεν βλέπουν καμία εναλλακτική λύση στο δολάριο», λέει ο Das.

Η αποδολαριοποίηση

Συνολικά, οι αγορές δεν έχουν πληγεί σοβαρά από την αύξηση των δασμών των ΗΠΑ φέτος στο υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1930. Αυτό δεν ισχύει για το αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο το 2025 – με πτώση άνω του 9% μέχρι στιγμής φέτος, εν μέσω ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed και ανησυχιών για εμπορικό πόλεμο.

Η διαχειρίστρια κεφαλαίων της M&G, Eva Sun-Wai, δήλωσε στο φόρουμ Bond Vigilantes της M&G την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια «ευρύτερη τάση αποδολαριοποίησης, η οποία έχει προκαλέσει άγχος στις αγορές». «Και νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ο χρυσός, για παράδειγμα, έχει γίνει η επιλογή ασφαλούς καταφυγίου», πρόσθεσε η Sun-Wai, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν χρυσό όταν δεν θέλουν να αγοράσουν δολάριο ή να εκθέσουν τον εαυτό τους στον κίνδυνο των μεταβολών των επιτοκίων κρατώντας ομόλογα.

Οι κεντρικές τράπεζες

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού λέει ότι οι δυτικοί επενδυτές και οι κερδοσκόποι ήταν οι κινητήριες δυνάμεις των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών. Αναφέρουν δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχουν ενδείξεις ότι μια επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ θα επιτρέψει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια καθιστούν πιο ελκυστικό το χρυσό. Δεύτερον, η αυξημένη ρητορική κατά της Fed και της ανεξαρτησίας της από την κυβέρνηση Τραμπ οδηγεί σε ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα του δολαρίου ΗΠΑ και της αγοράς ομολόγων του Δημοσίου.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης αυξήσει τα αποθέματά τους σε χρυσό τα τελευταία χρόνια. Κυρίως η Κίνα. Το Bloomberg ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Κίνα στοχεύει να γίνει θεματοφύλακας των ξένων κρατικών αποθεμάτων χρυσού σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά χρυσού και να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από το δολάριο και τα δυτικά κέντρα όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία.





ot.gr