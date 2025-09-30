Επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση της αεράμυνας της Ευρώπης, λένε ΕΕ - ΝΑΤΟ

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισαν την επείγουσα ανάγκη για μια ενιαία και ισχυρή απάντηση στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από τις ρωσικές παραβιάσεις με drones, αλλά και από τις επιθετικές κινήσεις του Κρεμλίνου στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. Πριν από την εβδομαδιαία συνάντηση του Κολλεγίου των Επιτρόπων στην οποία συμμετείχε και ο Ρούτε και η οποία για λόγους ασφαλείας έγινε χωρίς φωτογραφική κάλυψη, οι δύο επικεφαλείς προέβηκαν σε δηλώσεις στον Τύπο.

Οι ηγέτες της ΕΕ και ΝΑΤΟ υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας της Ευρώπης. Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές με drones στα σύνορά μας», αναφερόμενη στο σχέδιο κατασκευής ενός «τείχους drones» στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. Ο Ρούτε, από την πλευρά του ΝΑΤΟ, επιβεβαίωσε ότι «όταν πρόκειται για την Πολωνία και την Εσθονία, είναι σαφές ότι πίσω από τις παραβιάσεις βρίσκονται οι Ρώσοι». Για την περίπτωση της Δανίας, οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά όπως τόνισε, «ακόμα και αν δεν είναι σκόπιμες, αυτές οι ενέργειες είναι απερίσκεπτες και απαράδεκτες».

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι το «τείχος drones» δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά μια πρακτική ανάγκη: «Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια σε πυραύλους για να καταρρίπτουμε drones που κοστίζουν μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια». Το σχέδιο, που συζητήθηκε για πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή με 10 κράτη μέλη της ΕΕ σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, τον Επίτροπο για την Άμυνα Κουμπίλιους, καθώς και το ΝΑΤΟ σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας, στοχεύει στην προστασία του εναέριου χώρου της Ευρώπης από τις αυξανόμενες απειλές.

Η Φον ντερ Λάιεν μίλησε για την αντοχή της Ουκρανίας στον πόλεμο, η οποία, όπως είπε, «δεν έχει παραχωρήσει σχεδόν καθόλου έδαφος φέτος», παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Επιβεβαίωσε επίσης ότι «τα ευρωπαϊκά κυρώσεις λειτουργούν» και ότι η ΕΕ προετοιμάζει το 19ο πακέτο μέτρων εναντίον της Μόσχας.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείων, τα οποία θα βασίζονται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα δεν συγκεντρώνει ακόμη τη συμφωνία σε επίπεδο των 27 και θα είναι στο τραπέζι της ανεπίσημης Συνόδου της Κοπεγχάγης για αύριο, Τετάρτη, ωστόσο η φόντο ντερ Λάιεν ξεδίπλωσε τον σχεδιασμό. «Το δάνειο δεν θα καταβληθεί σε μία δόση, αλλά σε δόσεις και με προϋποθέσεις. Και μέρος του θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με αγορές εξοπλισμού από την Ευρώπη και για την Ευρώπη. Σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Η Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο, αν και όταν η Ρωσία πληρώσει αποζημιώσεις. Ο θύτης πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «η ΕΕ έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία να διαθέσει συνολικά €2 δισ. ευρώ για drones», επιτρέποντας έτσι στο Κίεβο να ενισχύσει τις δυνατότητές του στον πόλεμο. «Αυτό επιτρέπει στην Ουκρανία να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις της και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ