Έρχιουρμαν προς Χριστοδουλίδη: «Είχαμε συμφωνήσει να αποφύγουμε δηλώσεις»

Την αντίδραση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, έφεραν τα λεγόμενα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά την σημερινή τελετή απονομής τιμητικών μεταλλίων στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου στη Μαλούντα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «για εμάς λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Ο κ. Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του, ισχυρίζεται ότι κατά τη χθεσινή τους συνάντηση οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποφύγουν δημόσιες τοποθετήσεις μέσω των ΜΜΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο εποικοδομητικού κλίματος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η συμφωνία αυτή παραβιάστηκε όταν δημοσιεύτηκε η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη ότι «λύση μπορεί να υπάρξει μόνο με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήριζε τη δική του τετραπλή μεθοδολογική πρόταση ως «προϋπόθεση», όμως, όπως αναφέρει, τελικά ο ίδιος έθεσε μια προϋπόθεση γνωρίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτή από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Στην ανάρτησή του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τονίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να διαμορφώνει θέσεις χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, τον οποίο χαρακτηρίζει ως έναν από τους δύο «ισότιμους συνιδρυτικούς εταίρους» του νησιού. Παράλληλα, επικρίνει τον κ. Χριστοδουλίδη για το γεγονός ότι, όπως λέει, έχει υπογράψει στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που δεν έχουν την ιδιότητα εγγυητριών δυνάμεων, ενώ τώρα επιχειρεί να θέσει «απαράδεκτους όρους» στην άλλη πλευρά.

«Σε αυτό το νησί υπάρχει ανάγκη για ένα κλίμα λύσης», υπογραμμίζει ο κ. Έρχιουρμαν, επαναλαμβάνοντας ότι και οι δύο πλευρές οφείλουν να εργαστούν με ειλικρίνεια προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένος σε αυτόν τον στόχο.

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει ότι η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, την οποία επικαλέστηκε, «είναι για μένα άκυρη και ανυπόστατη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν:

Μόλις χθες, στη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Χριστοδουλίδη, συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνουμε δημόσιες δηλώσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης αναφορικά με το Κυπριακό.

Σήμερα, όμως, στα μέσα εμφανίστηκε δήλωσή του που αναφέρει ότι «λύση μπορεί να υπάρξει μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση του τουρκικού στρατού».

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήριζε τη δική μου τετραπλή πρόταση μεθοδολογίας ως «προϋπόθεση». Δεν ήταν καθόλου προϋποθέσεις, αλλά με αυτή του τη δήλωση ο ίδιος έθεσε μια «προϋπόθεση» γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή.

Σε αυτό το νησί, χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος είναι ένας από τους δύο ισότιμους συνιδρυτικούς εταίρους με κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Χριστοδουλίδης –που έχει υπογράψει πολλές στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που δεν φέρουν τον τίτλο του «εγγυητή»– να επιχειρεί να θέσει μια τέτοια προϋπόθεση, είναι παράλογο!

Είπα ότι σε αυτό το νησί υπάρχει ανάγκη για ένα κλίμα λύσης. Είπα και λέω ότι τόσο στον κ. Χριστοδουλίδη όσο και σε μένα αναλογεί μεγάλο έργο σε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι απολύτως ειλικρινής ως προς αυτό.

Γι’ αυτό, στο παρόν στάδιο, αρκούμαι να πω το εξής: Η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη που παρέθεσα πιο πάνω είναι για μένα άκυρη και ανυπόστατη!