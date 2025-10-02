Ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα - Ακτιβιστές υπό κράτηση, προβλήματα στις επικοινωνίες (βίντεο, φώτος)

Σκάφη από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πλησίασαν και περικύκλωσαν αργά την Τετάρτη τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Ισραηλινοί κομάντο ανέβηκαν σε τουλάχιστον τρία από τα πλοία του στολίσκου -τα Alma, Sirius και Adara. Το ισραηλινό Channel 13 ανέβασε λίγο αργότερα τον αριθμό των σκαφών που κατέλαβαν οι IDF σε έξι (σ.σ. ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες).

Μεταξύ των πλοίων ήταν και αυτό στο οποίο επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Ισραήλ που δια του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι έχει σταματήσει «αρκετά πλοία», χωρίς να προκληθούν ζημιές, όπως λέει. «Οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», γράφει το υπουργείο στο X και προσθέτει ότι «η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς».

Σε ανακοίνωση της Global Sumud Flotilla γίνεται λόγος για «παράνομη επίθεση σε άοπλους ανθρωπιστές». Η οργάνωση ανέφερε ότι τα υπόλοιπα σκάφη βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα και σχεδίαζαν να «συνεχίσουν απτόητα».

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

🚨 URGENT 🚨 Hundreds of civilians, humanitarians, and peaceful activists aboard the Global Sumud Flotilla have been illegally arrested and arbitrarily detained by Israel. We need you to urgently call on the relevant authorities to demand the immediate release of the Global… pic.twitter.com/s9JIMrAdPu — Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Παράλληλα, κάλεσε κυβερνήσεις και ηγέτες σε όλο τον κόσμο να απαιτήσουν την «ασφάλεια και απελευθέρωση» όλων όσοι βρίσκονταν στα αναχαιτισμένα σκάφη. «Πριν την παράνομη επιβίβαση στα πλοία, φαίνεται πως τα ισραηλινά πολεμικά σκάφη κατέστρεψαν εσκεμμένα τα συστήματα επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν σήματα κινδύνου και να σταματήσουν τη ζωντανή μετάδοση της παράνομης επιβίβασης. Πέρα από τα πλοία που έχει επιβεβαιωθεί ότι αναχαιτίστηκαν, έχει χαθεί η ζωντανή μετάδοση και η επικοινωνία με αρκετά ακόμη σκάφη» ανέφεραν σχετικά οι ακτιβιστές.

Τόσο ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, όσο και ο Ιταλός ομόλογός του, Αντόνιο Ταγιάνι, μίλησαν για επιβίβαση ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε αεροσκάφος και εντός δύο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός ανακοίνωσε ότι τα πλοία του στολίσκου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις σε αυτά», ενώ κάλεσε τις ισραηλινές Αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόν.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» ανέφερε νωρίτερα ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι δύο επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα, όπως είπε, πλοία πλησίαζαν τον στολίσκο.

Δείτε άλλο ένα ΕΔΩ live από το Global Sumum Flotilla.

Δείτε τα ελληνικά σκάφη:

Footage of Israeli navy vessels intercepting global sumud flotilla pic.twitter.com/0PfcTFnnrO — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Προηγουμένως, το ισραηλινό Ναυτικό απηύθυνε έκκληση στον στολίσκο να αλλάξει πορεία.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε μάλιστα βίντεο με υποπλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού να απευθύνεται μέσω ασυρμάτου στους ακτιβιστές, λέγοντάς ότι «πλησιάζουν σε ζώνη αποκλεισμού».

Δείτε το βίντεο από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών:





«Αν επιθυμείτε να παραδώσετε βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω των καθιερωμένων καναλιών. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία προς το λιμάνι του Ασντόντ, όπου η βοήθεια θα υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας» είπε. Το υπουργείο τόνισε, δε, ότι «ο μοναδικός σκοπός της νηοπομπής της Χαμάς-Σουμούντ είναι η πρόκληση».

Προσέθεσε ότι «το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στη νηοπομπή έναν τρόπο για να παραδώσει ειρηνικά οποιαδήποτε βοήθεια έχει στη Γάζα. Η νηοπομπή αρνήθηκε επειδή δεν ενδιαφέρεται για βοήθεια, αλλά για πρόκληση».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε από την πλευρά του το Ισραήλ για «πράξη τρομοκρατίας» σε διεθνή ύδατα η οποία βάζει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Επιβεβαιώνει και η ελληνική αποστολή

Η ελληνική αποστολή ανέφερε ότι στις 21:35 τα πλοία Alma και Sirius του στολίσκου αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ καταγγέλλει την, όπως την χαρακτηρίζει, παράνομη ενέργεια.

Επιπλέον, κάλεσε σε συγκέντρωση απόψε, Τετάρτη, στις 23:00 έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και σε πορεία, αύριο Πέμπτη, προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Έκκληση για συγκέντρωση έγινε και για τη Θεσσαλονίκη, επίσης στις 23:00, στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου.

Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρίσκεται στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή, ενώ στο πλοίο Alma και το πλοίο Huga παρουσιάζονταν προβλήματα με τη ζωντανή μετάδοση.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τρίτης, οι ακτιβιστές είχαν καταγγείλει ότι πολεμικά σκάφη του Ισραήλ πλησίαζαν «επιθετικά» δύο πλοία του στόλου -το Alma, ένα από τα πλοία που ηγούνταν της νηοπομπής - και το Sirius.

«Τα πολεμικά πλοία απενεργοποίησαν τις επικοινωνίες, περικύκλωσαν επιθετικά τα πολιτικά πλοία και ανάγκασαν τους καπετάνιους να κάνουν απότομες ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση» ανέφερε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η Λίσι Προένκα, που βρισκόταν στο πλοίο Sirius, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι βρισκόταν σε νυχτερινή βάρδια όταν «πολύ γρήγορα» σκάφη πλησίασαν προς το μέρος τους.

«Δεν χτύπησαν το σκάφος μας, αλλά ήρθαν πολύ κοντά και μετά άρχισαν να περιτριγυρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες φαινόταν να έχουν μπλοκαριστεί. Ωστόσο, τα σκάφη του Ισραήλ απομακρύνθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά.

Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί ότι το περιστατικό είχε «στοιχεία κυβερνοεπίθεσης... εναντίον των σκαφών μας». Δεν υπήρξαν δομικές ζημιές και κανείς δεν τραυματίστηκε, είπε.

Προς ώρας, το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας για τον στόλο: «Το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του»

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής: «Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας. Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει αναφέροντας: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

📌 Joint Declaration of the Ministers of Foreign Affairs of #Greece and #Italy on the Global Sumud Flotilla 🔗 https://t.co/jif30yuwIZ pic.twitter.com/0NWGe3dpXH — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2025

Σημειώνεται ότι χθες, το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως θα σταματούσε να παρακολουθεί τον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla, ενώ πλησίασε τη Γάζα στα 150 ναυτικά μίλια.

Η Τουρκία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο για τη Γάζα

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Σημειώνει επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προαναγγέλλει τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ.

Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης.

Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Πηγή: protothema.gr