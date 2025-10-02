Έριδες και ίντριγκες στο περιβάλλον του Ερντογάν ανέδειξε το ανοικτό μικρόφωνο του Τούρκου δημοσιογράφου

Για τρεις ομάδες που βρίσκονται σε έντονη διαμάχη στο περιβάλλον του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο Τούρκος δημοσιογράφος Χουσείν Γκιουνάι, ο οποίος προέβη σε ορισμένες δηλώσεις έξω από τον Λευκό Οίκο έχοντας το μικρόφωνο ανοικτό, προκαλώντας σάλο στην Τουρκία.

Απόλυση

Με την ανάρτηση, στην οποία γνωστοποιεί ότι έγινε πατέρας, απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Twitter ο δημοσιογράφος Χουσείν Γκιουνάι που απολύθηκε από το τουρκικό δίκτυο NTV για τον σάλο που προκάλεσαν off the record σχόλια μαζί με συνάδελφό του έξω από τον Λευκό Οίκο.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το NTV για την απόφασή του να διακόψει τη συνεργασία του με τον Γκιουνάι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «σύμφωνα με την πολιτική μετάδοσης και τις επαγγελματικές αρχές του οργανισμού μας, καθώς και σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού, η σύμβαση εργασίας του Χουσεΐν Γκιουνάι έχει καταγγελθεί».

Πιέσεις κατά Φιντάν

Με ανοικτό μικρόφωνο, ο μέχρι χθες ανταποκριτής του NTV στην Ουάσινγκτον, ακούστηκε να λέει σε συνάδελφό του ότι στην Άγκυρα ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, είπε ο Γκιουνάι, αναφορικά με τη δήλωση Φιντάν ότι «περιμένουμε τους κινητήρες ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN», προκαλώντας εσωτερικές τριβές, καθώς η δήλωση ακυρώνει το κυβερνητικό αφήγημα περί «εγχώριου και εθνικού» αεροσκάφους.

Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ, τον γαμπρό του Ερντογάν. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται, είναι τα λόγια του Χουσείν Γκιουνάι που προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερο σάλο στην Τουρκία.

Η τουρκική προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα και σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και τα social media, σύμφωνα με τα οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είτε δεν είχε ενημερωθεί σωστά είτε είχε λάβει εσφαλμένες πληροφορίες για την πρόοδο του προγράμματος του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

Οι αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο

Ο διευθυντής της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, σημειώνοντας πως «η χρήση ξένων κινητήρων στα πρώτα πρωτότυπα πολεμικών αεροσκαφών είναι διεθνής πρακτική». Ωστόσο, η αποκάλυψη του off camera διαλόγου με τους υπαινιγμούς για διαδοχή του Ερντογάν φούντωσε τα σενάρια για ρήγμα στην κορυφή της τουρκικής εξουσίας.

Η φιλοκυβερνητική Milliyet σχολίασε ότι «μακάρι ο Φιντάν να μην είχε φέρει ποτέ το ζήτημα στην επικαιρότητα», ενώ ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας Χαλούκ Γκιουργκιούν έσπευσε να διαβεβαιώσει πως «το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται από κινητήρα μιας μόνο χώρας». Αντίθετα, ο δημοσιογράφος της Cumhuriyet, Μπαρίς Τέρκογλου, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση Φιντάν «ήταν αλήθεια, αλλά θεωρείται γκάφα» και ότι η θύελλα που ξέσπασε αντικατοπτρίζει ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις εξουσίας.

Παράλληλα, ο γνωστός σχολιαστής Τζεμ Κιουτσούκ του TGRT ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει λάβει «λανθασμένες πληροφορίες» για το πρόγραμμα, πιστεύοντας ότι τα πρώτα 45 μαχητικά θα έφεραν ήδη «εγχώριους κινητήρες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα έχει κλείσει συμφωνία για 90 αμερικανικούς κινητήρες F110 που χρησιμοποιούνται στα F-16.

