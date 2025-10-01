Τούρκος δημοσιογράφος ξέχασε ανοιχτή την κάμερα: Τι αποκάλυψε για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τη διαδοχή

Ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι απολύθηκε από το τουρκικό κανάλι nTV, κι αυτό διότι, ξέχασε τις κάμερες ανοιχτές και αποκάλυψε ότι το ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον και η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, δεν πήγαν όπως θέλει να τα παρουσιάσει η τουρκική ηγεσία.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο διάλογος που είχαν δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι έξω από τον Λευκό Οίκο και απαθανατίστηκε σε βίντεο, που κάνει πλέον τον γύρο των social media, και το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από κυβερνητικό μέσο στην Τουρκία.

Μετά από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όλοι επικεντρώθηκαν στις συμφωνίες που υπέγραψαν οι υπουργοί του Ερντογάν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Οι δημοσιογράφοι ήταν στον Λευκό Οίκο για να καλύψουν τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου. Οι κάμερες ήταν ανοιχτές αλλά δεν το γνώριζαν και ακούστηκε ο ένας από τους δύο να λέει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την κρίση του για τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο δημοσιογράφος λέει επίσης ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για τη διαδοχή.

Ο διάλογος των Τούρκων δημοσιογράφων

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Πώς πήγαν οι συνομιλίες; Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα. Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε.

Όχι λένε πως πήραμε. Χουσεΐν Γκιουνάι : «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά». Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει! Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν. Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή; Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι… ανοίγει… αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και του Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

Πηγή: lifo.gr