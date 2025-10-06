Η GenZ στους δρόμους του Μαρόκο: 9η συνεχόμενη μέρα που εκατοντάδες νέοι ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Εκατοντάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους χθες Κυριακή σε πόλεις του Μαρόκου για να αξιώσουν το «τέλος της διαφθοράς» και την «αποχώρηση» του επικεφαλής της κυβέρνησης Αζίζ Αχανούς, την ένατη ημέρα κινητοποίησης συλλογικότητας γνωστής με την ονομασία GenZ 212.

Στην Καζαμπλάνκα (δυτικά), πλήθος συγκεντρώθηκε στη λαϊκή συνοικία Ελ Φίντα, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αχανούς φύγε, δεν σου ανήκει η κυβέρνηση», ή ακόμη «ο λαός θέλει το τέλος της διαφθοράς», σύμφωνα με απευθείας αναμεταδόσεις μαροκινών ΜΜΕ.

Παρόμοια συνθήματα ακούστηκαν στην Τετουάν (βόρεια), όπου επίσης συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι.

Στη Ραμπάτ, η κινητοποίηση ήταν μικρότερη. Περίπου 100 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση μπροστά στο κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ζήτω ο λαός», «η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», «στοπ στη διαφθορά».

Από την 27η Σεπτεμβρίου, διαδηλωτές απαιτούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας κάθε βράδυ· τις κινητοποιήσεις αυτές οργανώνει συλλογικότητα ονόματι GenZ 212, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κι είναι άγνωστο μέχρι τώρα τουλάχιστον ποιοι είναι οι ιδρυτές και οι ηγέτες της.

Με πάνω από 185.000 μέλη στην πλατφόρμα Discord, παρουσιάζεται ως οργάνωση «ελεύθερων νέων», χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές.

«Το πρωταρχικό είναι να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε συναίσθηση του γεγονότος πως αυτό παίρνει χρόνο, αλλά πρέπει να αρχίσουν κάπου», είπε στο AFP ο Ιμράν, 20 ετών, στο περιθώριο της διαδήλωσης στην πρωτεύουσα.

Αν και η GenZ 212 επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που οργανώνει, ξέσπασαν βίαια επεισόδια το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μικρές κοινότητες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χωροφύλακες «σε νόμιμη άμυνα» όταν αποπειράθηκαν να «καταλάβουν εξ εφόδου» σταθμό της χωροφυλακής σε χωριό κοντά στην Αγαδίρ ώστε να αρπάξουν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Την επομένη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να ικανοποιήσει «κοινωνικές διεκδικήσεις» των νέων και τη «διάθεσή του να διεξαγάγει διάλογο».

